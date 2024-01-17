Brown: "Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosu McLaren'da"
McLaren CEO'su Zak Brown, bir kez daha en iyi sürücü kadrosunun kendilerinde olduğunu söyledi.
McLaren CEO'su Zak Brown, rakip takımların Lando Norris'i kapmaya çalıştığına dair söylentileri yorumladı.
Brown, İngiliz pilotun McLaren ile birlikte şampiyonluğu kazanana kadar takımdan ayrılmak istemeyeceğinden emin.
Üstelik şu anda Oscar Piastri ile gridin en iyi ikilisine sahip olduklarına inanıyor.
Brown, "Formula 1'deki en iyi pilot kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum."
"Elbette her ikisinin de takım değiştirme fırsatları var ve Lando'nun çok fazla ilgi gördüğüne şüphe yok, bu nedenle sözleşmesini mümkün olan en kısa sürede uzatmak istiyoruz."
"Lando'nun McLaren'da çok sevildiğine inanıyorum. Birlikte yarışlar kazanmayı ve şampiyon olmayı hayal ediyoruz."
"Lando bizimle birlikte bu hedefe ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacak."
"Kendisi takım için güçlü değerlerden biri. Dolayısıyla onu hiçbir miktarda paraya değişmeyiz."
"Her sürücü elbette geçen sezon 21 yarış kazanmış araçta olmak ister ama bizim takımımız bir araçtan çok daha fazlası."
"Biz gelişmekle kalmıyoruz, aynı zamanda büyük bir aileyiz. Ortam Lando'ya çok uygun ve McLaren'da kendini harika hissediyor."
"Artık gerekli tüm kaynaklara sahibiz ve yarış ekibi kârlı bir şekilde çalışıyor. Sürücüler de dahil olmak üzere başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference
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