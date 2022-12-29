Brown: "Formula 1 hiç bu kadar popüler olmamıştı"

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Formula 1'in popülaritesi, son yıllarda büyük oranda arttı ve artık dünyanın pek çok noktasında, çok sayıda F1 fanı var.

Ayrıca sporu takip eden kitlenin yaş ortalaması da düşüyor. Bu, sporun geçmişe kıyasla artık gençlere daha fazla hitap ettiğini gösteriyor.

F1 şimdi pist üstündeki rekabeti daha da artırmak için çaba gösteriyor ve bu açıdan ilk adım 2022 yılındaki yeni kurallarla atıldı.

Gelecekte sporu cazip hale getirecek daha fazla fikir uygulanacak ve Zak Brown, tüm bunlar göz önüne alındığında sporun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi.

Brown, "Formula 1'in şu anda olduğundan daha popüler olduğunu hiç hatırlamıyorum."

A huge crowd fills a grandstand Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takımların ekonomik durumunun daha sağlıklı olduğu, McLaren dahil olmak üzere tüm takımların bugünkü kadar çok sponsoru olduğu başka bir dönem daha görmedim."

"Formula 1 günümüzde rekor TV izleyicisine, rekor yarış katılım istatistiklerine sahip. Dijital platformlarımız da hızla büyüyor. Tüm bunlar harika fakat beni en çok etkileyen şey henüz yeni başlayan süreç: Bütçe sınırına geçtik ve zamanla takımların gücünün kademeli olarak dengelendiğini göreceğiz."

"Bir zamanlar bir ya da iki baskın takımımız varken, yakında galibiyet için mücadele edebilecek beş ya da altı takım olacak ve bunlardan üç ya da dördü şampiyonluk için yarışacak. O zaman Formula 1 daha da ilginç olacak ve taraftar sayısı artacak."

"Sporumuzun gelişimi devam ediyor, Amerika'da ya da Orta Doğu'da yeni yarışlar var ve bütçe sınırına geçiş sayesinde tüm takımlar Formula 1'de yarışabiliyor."

"McLaren'da çalışmaya başladığımda, takım 150 milyon dolar zarara uğramıştı ve bunlar resmi rakamlardı. Oysa şimdi harcadığımızdan daha fazlasını kazanıyoruz ve kâr ediyoruz." edi.