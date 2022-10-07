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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in bütçe sınırı konusunda yapılan ihlalleri teknik kurallarda yapılan ihlaller gibi görmesi gerektiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"
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FIA, bir süredir 2021 sezonunda takımların yaptıkları harcamaları ve 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aşıp aşmadıklarını inceliyor. Sonuçların çoktan açıklanması gerekiyordu ancak şu ana kadar birkaç ertelemenin ardından bu yapılamadı ancak FIA, Pazartesi günü sonuçları açıklayacağını duyurdu.

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