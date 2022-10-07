Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"

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FIA, bir süredir 2021 sezonunda takımların yaptıkları harcamaları ve 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aşıp aşmadıklarını inceliyor. Sonuçların çoktan açıklanması gerekiyordu ancak şu ana kadar birkaç ertelemenin ardından bu yapılamadı ancak FIA, Pazartesi günü sonuçları açıklayacağını duyurdu.

Singapur GP hafta sonunda çıkan iddialar, iki takımın bütçe sınırını aştığı ve o takımların Red Bull ve Aston Martin olduğu yönündeydi.

Cuma günü Bathurst'ta konuşan Brown, FIA'nın sonuçları açıklamasının neden ertelendiğini anlamadığını söylerken, bütçe sınırı konusunda ihlal varsa onun teknik kurallarda ihlalmiş gibi görülmesi gerektiğini söyledi.

Brown, "Ben de diğerlerinden daha fazla bilmiyorum. Sertifikaların Çarşamba günü dağıtılması gerekiyordu ancak Pazartesi gününe ertelendiler. Yani bu her nedense sertifikaların hazır olmadığı manasına geliyor."

"Spekülasyonlara bakarsak bir ya da iki takımın kurallara uymadığını söyleyebilirsiniz. Öyle mi bilmiyorum."

"Bütçe sınırı çok önemli bir konu ve onun uygulandığından emin olmalıyız. Birisi onu ihlal ediyorsa, sadece finansal açıdan değil, sportif ve teknik kurallarda olduğu gibi uygun cezalar verilmeli."

"Teknik ya da sportif kuralları esnetirseniz, ceza alırsınız. Finansal kurallarda da aynısı olmalı."

"Çünkü birisi aşırı harcama yapmışsa, bu onlara pist üstünde haksız avantaj sağlar. Bu durumda o konu ile hızlı ve katı bir şekilde ilgilenilmeli." dedi.

FIA'nın hazırlamış olduğu finansal kurallara göre 2021'deki bütçe sınırı kurallarını % 5 civarında aşan yani 7 milyon dolar civarında fazla harcama yapan takımlar, hafif ihlal yapmış olacaklar. Bu ihlalin cezası kınamadan puan silinmesine kadar gidiyor.

%5'ten fazla aşım olursa ise bu büyük aşım olarak kabul edilecek ve bu tür ihlallerde puan silinmesi, test kısıtlaması, bütçe sınırı limitini düşürme ve hatta şampiyonadan ihraç olabilir.

Red Bull, bütçe sınırı içinde olduğuna "kesinlikle güvendiğini" ve Singapur hafta sonu boyunca maruz kaldığı "hakaret" konusunda harekete geçmeyi düşündüğünü söylemişti.

Mercedes ve Ferrari'den gelen açıklamalar, bütçe sınırını aşan takımlar varsa onlara sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ferrari'ye göre hafif ihlalle bile tur başına 0.5 sn kazanılabilir.