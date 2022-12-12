Brown, FIA'ya yazdığı bütçe sınırı mektubunun arkasında duruyor

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Red Bull'un 2021 sezonunda bütçe sınırını aştığının ortaya çıkmasının ardından Brown, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye bir mektup yazarak konuyu en üst düzeyde ciddiyetle ele almaları çağrısında bulundu.

Brown'ın mektubunda, "Bütçe sınırı ihlali ve muhtemel prosedür ihlalleri, mevcut teknik, sportif ve finansal düzenlemelerde [ilgili takıma] önemli bir avantaj sağlayarak hile teşkil etmektedir."

"Sonuç olarak, fazla harcama yapan herhangi bir takım hem mevcut hem de bir sonraki yılın araç geliştirmesinde haksız bir avantaj elde etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Brown'ın 'hile' kelimesini kullanmasından hoşnut kalmayan Red Bull takım patronu Christian Horner ise takımına böyle bir suçlama yöneltilmesinin 'kesinlikle şok edici' olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Mektupta yer alan ifadelere yönelik tartışmalara rağmen Brown, konuyla ilgili görüşlerinin hiçbir şekilde değişmediğini söyledi.

Brown, "Mektubumun arkasındayım. Bence kuralları çiğnediğinizde, bu ister teknik ister mali olsun, bunu nitelendirmenin pek çok farklı yolu var."

"Çok ağır bir kelime kullandığımı biliyorum ama bütçe sınırını aşmakla sürüş yüksekliğini alçaltmak arasında bir fark görmüyorum."

"Sportif, mali veya teknik düzenlemeler dahilinde bir şeyse, kuralların ihlalini birkaç farklı şekilde adlandırabilirsiniz. Bazı insanlar daha basit bir şekilde bunu böyle [hile olarak] adlandırabilir." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un bütçe sınırı ihlaliyle ilgili bazı savunmaları konusunda da ikna olmadığını söyleyen Brown, dolaylı olarak "yemek masrafları" argümanını eleştirdi.

Brown, "Takımın savunmasında mantıklı olmayan şeyler olduğunu düşündüm."

"Hepimiz çalışanlarımızla ilgilenmek zorundayız. Çalışanlarımız bize gelip 'şu takım bunu yapıyor, bu takım harcırahlarda bunu yapıyor, bu takım yemekte bunu yapıyor, bu takım otellerde bunu yapıyor' diyor. Bu da sizi yeni birilerini işe alırken ve mevcut çalışanları takımda tutarken rekabetçi bir konuma getiriyor."

"Dolayısıyla 'biz buraya daha çok para harcıyoruz' gibi bir ayrım yapamazsınız. Eğer sınırın içinde bir kaleme harcama yapıyorsanız, o zaman başka bir kaleme daha az para harcarsınız."

"Bence her şey performansa bağlı. Seçilmiş unsurları izole edip şu kısım sınırın dışındaydı diyebileceğinizi sanmıyorum." dedi.

Son olarak Red Bull'un ilk aşamada ihlal olmadığında ısrar etmesini yorumlayan Brown, "Herkes için ana hedef bütçe sınırına mümkün olduğunca yaklaşmak, Red Bull da sınırın altına inemeyeceklerini söyleyen takımlardan biriydi. Peki o zaman ilk başvuruda nasıl sınırın dört [milyon] altında kaldınız?"

"Sınırın dört milyon altında olmak istemezsiniz, olsa olsa 400.000 dolar altında olmak istersiniz, bu yüzden ben şahsen bunu farklı şekilde ele alırdım."

"Yaptıkları şeyin kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir tür 'sandwichgate' gibi göründüğünü biliyorum ama bence bu açıdan bakmak olayı küçümsemek olur. Söylenenler tam olarak örtüşmüyor." dedi.