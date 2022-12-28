Brown: "FIA'nın siyasi yorumlara getirdiği yasak doğru"
Zak Brown, sürücülere getirilen siyasi görüş yasağının doğru bir karar olduğu görüşünde.
FIA, tüm sürücülerin önceden kendilerinden izin alınmadan siyasal, dini veya kişisel yorumlarda bulunmalarını yasakladı.
Bir bakıma sürücüler, eğer bir mesajı gündeme getirmek istiyorlarsa FIA'yla görüşmeleri ve bu konuda izin almaları gerekiyor.
Bu değişikliğin son birkaç yıldır pilotların toplumsal meselelere tepki göstermesi ve bu tepkilerin tartışma yaratmasından ötürü yapıldığı söylenebilir.
McLaren takımının patronu Zak Brown bu kararın doğru olduğunu düşünüyor.
Brown, "Bu oldukça karmaşık bir konu."
"Bazı konular elbette gündeme getirilmeli, bazıları tartışmalı ve bazıları ise [gündeme] getirilmemeli. Hepimiz yaptığımız spordan keyif almak istiyoruz."
"Bir denge bulmalıyız ki bir sonraki yarışın gridini, siyasi pozisyonumuzu ifade etme fırsatı olarak görmeyelim."
Mechanics and marshals clear the grid as the drivers prepare to start the race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"İnsanlar siyasetten bıktılar, rahatlamak istiyorlar, pistteki mücadelenin tadını çıkarmak istiyorlar ve biz de onlara bekledikleri şeyi vermeliyiz."
"Aynı zamanda, sürücülerin herhangi bir acil sorunu FIA ile görüşme fırsatına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani federasyonun kararı, bir şeyleri dile getirmelerini yasaklamıyor. Sadece 'bizim iznimiz olmadan yapamazsınız' diyorlar. Kapı hep açık."
"Hâlâ ifade özgürlüğü var. Bunun öncesinde, dikkatleri spordan uzaklaştıran çok sayıda vardı ve durum bazen neredeyse kontrolden çıkıyordu."
"Formula 1 ve FIA, Grand Prix hafta sonu boyunca sürücülerin belirli davranış kurallarına uymalarını talep etme hakkına sahip. Pazartesiden cumaya kadar neredeyse her şeyi yapabilirler ancak cumartesi ve pazar günleri kendilerine çevrilmiş çok sayıda kamera var."
"Siyaset, doğası gereği sinsi bir şey. FIA, Formula 1'in siyasi oyunların platformu olmasını istemiyor. Sadece yarışmalıyız." dedi.
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