Brown: "FIA'nın siyasi yorumlara getirdiği yasak doğru"

FIA, tüm sürücülerin önceden kendilerinden izin alınmadan siyasal, dini veya kişisel yorumlarda bulunmalarını yasakladı.

Bir bakıma sürücüler, eğer bir mesajı gündeme getirmek istiyorlarsa FIA'yla görüşmeleri ve bu konuda izin almaları gerekiyor.

Bu değişikliğin son birkaç yıldır pilotların toplumsal meselelere tepki göstermesi ve bu tepkilerin tartışma yaratmasından ötürü yapıldığı söylenebilir.

McLaren takımının patronu Zak Brown bu kararın doğru olduğunu düşünüyor.

Brown, "Bu oldukça karmaşık bir konu."

"Bazı konular elbette gündeme getirilmeli, bazıları tartışmalı ve bazıları ise [gündeme] getirilmemeli. Hepimiz yaptığımız spordan keyif almak istiyoruz."

"Bir denge bulmalıyız ki bir sonraki yarışın gridini, siyasi pozisyonumuzu ifade etme fırsatı olarak görmeyelim."

Mechanics and marshals clear the grid as the drivers prepare to start the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images