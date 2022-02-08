Brown, FIA soruşturasının uzun sürmesinden memnun değil

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Abu Dhabi'de Michael Masi'nin aldığı tartışmaları kararların yankıları sürüyor ve FIA, konuyu kapsamlı olarak araştırmaya başladı.

FIA'nın yürüttüğü bu soruşturmaya dair sonuçlar, gelecek hafta Formula 1 Komisyonu toplantısında görüşülecek. Fakat Mart ayının ortasındaki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısına kadar onaylanmayacak.

Bu da sonuçların açıklanması için Bahreyn'deki ilk yarışa kadar bekleneceği anlamına geliyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, sürecin bu kadar uzun sürmesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Autosport Ödülleri gecesinde Sky Sprots'a konuşan Brown, ilk önce sporun mevcut durumu hakkında şöyle dedi: "Formula 1'in, kendine olan güvenini yeniden kazanacağına eminim."

"Bu, bir hakemin tartışmalı bir karar verdiği ilk sefer değil. Fakat bu sefer, alınan karar çok önemli bir rol oynadı."

"Yine sporun bundan dersler çıkardığına eminim."

Sonrasında soruşturmanın bu kadar uzun sürmesinin iyi olmadığını belirten Brown, "Hadi artık bu konuyu kapatalım, yılın ilk yarışına giderken geçen yılın son yarışı hakkında değil, yeni yılın ilk yarışı hakkında konuşalım." diye ekledi.

FIA'nın Michael Masi'nin yerine yeni bir yarış direktörü ataması seçeneklerden birisi. Fakat kendisini görevde tutup, etrafında daha iyi bir ekip kurulma ihtimali de var.

Tüm bu kararlar önümüzdeki 1 aylık süreçte belli olacak gibi görünüyor.