Brown: "Ferrari'nin iki tane Leclerc'i olsaydı, 2020'yi altıncı sırada tamamlamazdı"

McLaren, geçtiğimiz 2020 yılında Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak mükemmel bir sezona imza atmıştı.

Takım, 2021'e hem pilot kadrosunda hem de teknik anlamda yeni ortaklıklar yaparak hazırlanıyor. Renault'un başarılı pilotu Daniel Ricciardo'yu takıma dahil eden İngiliz ekip aynı zamanda Mercedes'le heyecan verici bir işbirliğine başlıyor. Bu kapsamda McLaren, yeni sezondan itibaren Alman üreticinin motorunu kullanacak.

Takımın yaptığı bu anlaşma ile Ricciardo, kariyerinde ilk defa Mercedes motoruna sahip bir araçla yarışma şansı elde etmiş olacak.

Tüm bu faktörleri değerlendiren McLaren Racing CEO'su Zak Brown, yeni sezona başlarken net bir tahmin yapmaktan kaçındı ve rakip takımlar hakkında konuştu.

Brown, "Geçen yılın son yarışına girdiğimizde yılı üçüncü, dördüncü veya beşinci bitirebilirdik. Gerçek olan bu."

"AlphaTauri çok güçlü geldi. Eğer beş yarışın daha olduğu, 22 yarışlık bir takvim olsaydı orta grubu yakalayacaklardı."

"Ferrari'yi sahip oldukları kaynaklarla asla göz ardı edemezsiniz. Ve iki tane Charles Leclerc'leri olsaydı, o zaman sezonu 6. sırada tamamlamazlardı."

"Sebastian Vettel sebebi ne olursa olsun kötü bir sezon geçirdi. Şimdi ise orada Carlos (Sainz) var."

"Bu yüzden 2021'de, üç ile yedi arasını aynı grubun oluşturacağını düşünüyorum. Fakat bir bakarsınız ki üçüncü olan takım yedinci olmuş!"

"Geçen yıl bir an noktada, tüm bu takımlar en hızlı pozisyonda oldu. Bu gibi yakınlıklar, sporseverler için hem heyecan verici hem de biraz sinir bozucu olabilir." dedi.