McLaren, Ferrari'nin 2019'daki FIA anlaşmasını açıklamasını istedi
McLaren CEO'su Zak Brown, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'dan, 2019 güç ünitesi konusunda FIA ile yapılan gizli anlaşma ilgili tüm ayrıntıları açıklayarak 'etik' sportif düşüncelerini kanıtlamasını istedi.
Ferrari, senenin başında FIA ile motorunun yasallığı konusunda özel anlaşma yaptığı açıklandığında, tartışmaların merkezi olmuştu.
Yapılan anlaşma, FIA'nın uzun sürecek olan mahkeme süreci ile uğraşmak istememesi ile ortaya çıktı, çünkü Ferrari'nin motorunun kurallara uygun olduğu, yapılan pek çok denetlemeden sonra ortaya çıkmıştı.
Rakip takımların gizli bir anlaşmadan memnun olmaması ile beraber FIA Başkanı Jean Todt, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını vermekten mutlu olacağını belirtmişti.
Ancak FIA'nın hükmi kurallarına göre bu açıklama, sadece Ferrari'nin onayı ile yapılabilirdi. Bu da beklenmedik bir durumdu.
The Guardian gazetesine konuşmuş olan Binotto, bütçe sınırlamasının azaltılması konusunda Ferrari'nin çalışanların üzerinde gösterdiği 'etik görevden' bahsetmişti. Brown ise bu bakış açısının diğer alanlarda da kullanılması gerektiğini söyledi.
Brown açıklamasında şunları söyledi: "Etik görevler olmasına çok sıcak bakıyorum ve destekliyorum. Ama etik tartışmasına gireceksek, Mattia da - FIA'nın paylaşmaktan çekinmediği - gizli anlaşmanın detaylarını bizimle açıklamalı."
"Eğer etik ve şeffaf olacaksak, bence bu ne kadar etik ve şeffaf olduğunuzu göstermeniz için çok yerinde bir zaman."
FIA'ya yazdıkları mektupta İtalyan takımın rakipleri, yapılan bir gizli anlaşma sonrasında ortaya çıkan endişelerini dile getirmişlerdi. Ancak bu mektuptan kısa bir süre sonra Mercedes, olay ile ilgilenmeyi bıraktığını açıklamıştı.
McLaren, Ferrari'nin 2019'daki FIA anlaşmasını açıklamasını istedi
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