Brown: "Ferrari, Sainz'a sadece iyi bir araç değil, iyi bir ortam da sağlamalı"

McLaren, son iki yıllık süreçte Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle yarışırken, bu iki isim oldukça tutarlı puanlar aldılar.

Sainz gelecek yıl Ferrari'de yarışacak ve Ferrari'de kendisini McLaren'dan çok daha farklı bir ortam bekliyor.

McLaren'da Sainz'ı takıma getiren isim olan Zak Brown, İspanyol pilotun Ferrari'de "iyi bir ortama" ihtiyaç duyacağını söyledi.

Brown, “İyi bir sürücüye sadece bir araç değil, iyi bir ortam da vermelisiniz. Avustralya'daki sıralama turlarında yaşadığı sorunu hatırlıyorum. Sıralama turlarından sonra onu görmeye gittim ve harika bir tur attığını bildiğimi ve sadece başka bir sürücünün ona problem yarattığını açıkladım. Ona 'harikaydın, orada ne olduğunu biliyorum' dedim. Sanırım Kubica'nın lastiği falan patlamıştı... Bana derinden teşekkür etti. Çünkü ona göre genellikle kimse -bir pilota- böyle bir şey söylemezdi."

"Son derece kararlı bir pilot. Ama sporcuların ruhlarını ve onlarda neyin işe yaradığını anlamanız gerekiyor. Hepimiz farklıyız, bu yüzden her bireye uyum sağlamanız gerektiğini düşünüyorum. Lando [Norris] ile çalışma şekliniz Carlos ile çalışma şeklinizden farklı. Onunla çalışma şekliniz de Fernando Alonso ile çalışma şeklinizden farklı."

"Ve sanırım bazı ekipler, tamamından bahsetmiyorum, 'işte bizim çalışma şeklimiz bu, bize adapte ol' diyor. Bu bazıları için işe yarıyor. Ama McLaren'da bir aile ortamı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden birbirimize uyum sağlıyoruz." dedi.

Brown, iki yıllık kontratların pilotlara yardım ettiğini ve bu yüzden Sainz'da olduğu gibi Ricciardo da aynı yolu izlediklerini söyledi.

"Bir yıllık bir sözleşmeye sahip olduğunuz zaman, bir sonraki yarışın son yarışınız olabileceğini hissediyorsunuz ve bu, herhangi bir çalışanı motive etmek için en iyi yol değil. Bence mantıksız bir baskı."

"İzlediğimiz yolun bizim için gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Her iki taraf da birbirlerinden en iyi şekilde faydalandı."