Brown: "Farklı formatlar denemenin tam vakti"

Formula 1, daha önce hafta sonlarında çeşitli formatlar denemek istemişti ancak zaman zaman takımlardan bazıları buna karşı çıktılar.

Ancak koronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun ilk dokuz yarışı gerçekleştirilemedi ve sezon başladığı takdirde yarışların peş peşe yapılması ve çok yoğun bir takvim olması bekleniyor. Bu da takım personelini epeyce yoracak.

Bu yüzden Formula 1 yönetimi çoğu yarışta iki günlük hafta sonu formatını kullanmayı gözden geçiriyor.

Formula 1'in patronlarının artık böyle bir güçleri de var. Çünkü tüm takımların oybirliğine değil, çoğunluğun desteğine ihtiyaçları var. Bu da altı takımın desteklemesi halinde formatın değişebileceği anlamına geliyor.

McLaren patronu Zak Brown'a göre farklı format denemenin tam zamanı.

Brown, Sky Sports ile yaptığı röportajda, "Sanırım tekrar yarışmaya başladığımızda çok fazla şey öğreneceğiz."

"Belki iki günlük hafta sonları olacak, belki de bir şekilde hafta sonu formatının tamamı değişecek."

"Sanırım tüm bunları incelemek için yeterli fırsatımız olacak ve eğer üst üste üç yarış yapacaksak o zaman iki günlük format son derece mantıklı görünüyor."

Pazar sabahı sıralama turları yapabilir veya antrenmanlardan vazgeçebiliriz."

"Hafta sonu formatı ne olursa olsun, sezon başladığı zaman denemeliyiz. Sanırım taraftarların beğeneceği ve belki de işimizi biraz daha kolaylaştıracak bazı yaklaşımlar bulabiliriz."

"Kolay olmayacak, ancak inanıyorum ki, daha önce imkansız görünen sorunları şu anda çözebiliriz."

"Ross Brown ve ekibinin asla uygulaması imkansız bir takvim sunmayacağından eminim. Üst üste üç hafta yarış yapıp bir hafta ara verebiliriz." dedi.