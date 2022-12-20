Brown: "Farklar iki sene içinde kapanabilir"

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Geçtiğimiz senelerde takımlar arasındaki farkları kapatmak ve her takımın rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla tanıtılan bütçe sınırı ve yeni araçlar gibi birçok hamle yapıldı, ancak bu hamlelerin kısa vadede ciddi bir etkisi olmadı.

Yeni araçların ilk sezonu tam anlamıyla vahşi bir dominasyona sahne oldu ve Red Bull, 22 yarışın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Bunun yanı sıra ön grup-orta grup farkı da iyice açıldı ve Lando Norris'in Imola'daki podyumu dışında orta gruptan hiçbir takım podyuma çıkamadı.

Her şeye rağmen Zak Brown, önümüzdeki yıllarda farkların kapanacağını ve yarış kalitesinin yükseleceğini düşünüyor.

Farkların kaç yıl içinde kapanmasını beklediği sorulan Brown, "Muhtemelen iki yıl."

"Şu anda tüm takımlar aynı parayı harcıyor, ancak bazı takımlar çok daha büyük altyapılara sahip. Biz ise halen yolun başındayız, rüzgâr tünelimizin ve yeni simülasyonlarımızın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Dolayısıyla şu anda daha iyi altyapısı olan takımlara yetişmeye çalışıyoruz, bizim durumumuzda olan birkaç takım daha var. Hepsinin bir noktaya yetişebilmesi gerek."

"Ne zaman kurallar değişse bazı takımlar kuralları doğru yorumlar, bazıları ise yanlış yorumlar. Sonunda herkes kimin doğru yaptığını görür ve aerodinamik açıdan en işe yarayan çözümü benimserler."

"F1 tarihine bakacak olursak, sanırım birçok farklı kazanana alan açan kuralların olduğu son sezon 2012 idi."

"Bence bu düzenlemeler oturdukça takımlar da birbirine yaklaşacaklar. Birkaç yıl içinde müthiş bir rekabetle karşılaşabiliriz."