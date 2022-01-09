Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"

McLaren, bu yıl şampiyona üçüncülüğü için Ferrari ile kıyasıya bir rekabet içerisine girdi ve sonunda mücadeleyi İtalyan ekip kazansa da, McLaren'ın yükselişi 2021 yılında da devam etti.

Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazanan McLaren, 2012'den sonra ilk F1 zaferini aldı ve hatta takım, duble yaparak 2021 sezonunda bu başarıyı yakalayan tek takım oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, 2021 sezonuna büyük bir memnuniyetle bakıyor ve her şeyden önce takım patronu Andreas Seidl'ı övüyor.

McLaren'ın yeni yapılanma sürecine girmesinin ardından 2019'un Ocak ayında takım patronu olan Seidl, İngiliz ekibin geniş çaplı yeniden yapılanmasında büyük bir rol oynadı ve bunun etkileri yavaş yavaş görülüyor.

Motorsport-magazin'e konuşan Brown, "Omuzlarımdaki büyük baskıyı aldı ve bunu kendisi sırtladı."

"Mükemmel bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bana göre Formula 1'deki en iyi takım patronu Andreas."

"Yarış ekibini o yönetiyor, bu onun şovu. Andreas ile olan işbirliğimiz mükemmel. Birbirimizi harika şekilde tamamlıyoruz."

"Benim katkıda bulunduğum şeyler var, onun katkıda bulunduğu şeyler var. Fakat çakışan bir şey yok."

"Birlikte çok eğleniyoruz. Bu, iyi performans ve eğlenceye, dolayısıyla da aldığımız pozitif sonuçlara yol açıyor." dedi.

Brown, tüm ekipten memnun olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Gerekli tüm insanlara sahibiz. Herkes çok kararlı ve kendileri uzun süredir takıma adamış vaziyette."

"Sürücülerden takım patronuna, mühendislerden araç tasarımcılarına kadar tüm ekipten çok memnunum."

Brown, son olarak McLaren'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyip, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimizi zirveye yaklaşmak olarak belirlemiştik ve 2021 yılına dönüp bakarsak, oldukça başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun üzerine daha fazlasını eklemeliyiz. Umarım birkaç yıl içinde şampiyonluk için yarışır hale geliriz."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images