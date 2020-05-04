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Formula 1 / Son dakika

Brown: "F1 yarışmaya hazırlanması iyi ancak her an sorun çıkabilir"

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Brown: "F1 yarışmaya hazırlanması iyi ancak her an sorun çıkabilir"
Ekleyen:
, Şef Editör
4 May 2020 16:03

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, 10 farklı pistte toplam 14 - 15 yarış yapmanın F1 için iyi olacağını ancak Formula 1 yönetiminin, ilk yarış Avustralya'da olduğu gibi olası yeni vakaların çıkması durumuna karşı acil eylem planı hazırlaması gerektiğini söyledi.

#thinkingforward serisi kapsamında Motorsport.com'a konuşan Brown, temmuz ayında Avusturya ve ardından Britanya'da kontrollü ortamda planlanan ikişer yarışın daha sonraki yarışlar için güven vereceğini kabul ediyor.

Brown, "Dünya Şampiyonası olması için 8 yarış olması yeterli. 8 yarıştan daha fazlasını yapabileceğimiz konusunda iyimserim. Formula 1, 16 - 18 yarışlık bir takvim planlıyor. Bunu yaklaşık 15 pistte gerçekleştirmeyi düşünüyor. Ben bu konuda biraz daha kötümserim. 10 pistte 14 ya da 15 yarış olmasını bekliyorum. Sanırım Avusturya'da iki yarış, Silverstone'da iki yarış olacak. Seyahat konusunda sorunlar yaşamaya başlarsak, başka yarışların da iki kez yapıldığını görebiliriz. Niyetin bu olduğunu düşünmüyorum ancak bazı sorunlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Avusturya ve Silverstone kapalı kapılar ardında yarış yapmaya hazır olsa da, virüste ikinci dalganın gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Asya ve Amerika'ya gitmek istiyorsak, oralara gitmek için uçağa bindiğimizde risk daha yüksek olacak. Avrupa'da daha fazla yarış için görüşmeler var. Eskiden uzun süre takvimde 16 yarış yapılmıştı. Bu açıdan bana göre 14-15 yarışlık bir takvim, tam bir şampiyona olur." dedi.

Brown, Red Bull Ring pistinin coğrafi olarak şehirden izole olmasının yarışların devamı açısından ideal olduğunu söyledi. Red Bull Ring pisti coğrafi olarak metropollerden uzak bir bölgede. Bunun dışında personelin uçak kiralayıp getirilmesi halinde uçağın piste yakın bir yerde inebileceği pist bulunuyor. Birçok açıdan Avusturya, sezonun başlangıcı olma açısından ideal gibi görünüyor.

Brown, "İlk 4 yarışın nasıl sıkı bir şekilde yönetileceğini görebiliyorum. Onları başarılı bir şekilde geçirebilirsek, bu sayede bir momentum ve güven kazanabiliriz. Bugün buradan yapılan planın iyi olduğu konusunda oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim." dedi.

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Brown, Avustralya GP'de koronavirüsün kendi çalışanlarında çıkması nedeniyle kriz yönetimi konusunda en çok uğraşması gereken takım patronuydu. McLaren'ın virüs nedeniyle anında yarıştan çekilmesi, diğer takımların da yarışmama kararı almasına neden olmuştu. Sonuç olarak yarış iptal edildi.

Brown, orada yaşananlardan ders çıkarıldığını, takım içerisinde açık iletişimin ve net kararların önemli olduğunu söyledi.

Brown, "İnsanlar bu tip durumlarda korkar ve birilerinin liderlik yapmasını isterler. Bu durumda 'Ne yapmam gerek?' diye düşünürler. Bizim takımımız bu konuda gerçekten iyi iş çıkardı. Avustralya'dan çekilme kararı aldığımızda, aslında böyle bir karar alabileceğimizi oraya gelirken çalışmıştık. Bu açıdan hazırlıksız bir senaryo olmadı. Bir şey olursa, ne yapacaktık? Bir şey olmazsa, 'Ne yapmalıydık?' Bunun için planlama yapmıştık."

"Avustralya'da yaşananlara, yarışın iptal edilmesine bakarsanız, genel olarak yetkililerin bu konuda çalışma yapmadığını görebilirsiniz. Muhtemelen 'McLaren çekildi, şimdi ne yapacağız?' diye düşündüler. Başka takımlar ya da kişiler, bir takım çekilirse ne yapacaklarına dair bizim gibi çalışmış olabilirler. Takımlar perşembe gecesi sabah 3'e kadar ne yapmaları gerektiği konusunda ayrışmıştı. Yetkililer etrafınızda değilse ve bu tip durumlara iyi bir şekilde hazırlanmadıysanız, bu sonuçla karşılaşırsınız." dedi.

Buna rağmen Brown, Liberty Media ve FIA'nın son dönemde durumu iyi yönettiklerini, F1'in güçlü bir şekilde bu durumdan çıkacağına inandığını söyledi. Liberty Media, yarışın daha uzun süre gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı takımları desteklemek için 1.4 milyar dolar fon ayarlamıştı.

Brown, "Bize ödeme yapmaya devam ediyorlar. Tam olarak hangi takımlar emin değilim ancak bazı takımlara yardımcı oldular. Bu iyi bir şey çünkü sonunda tüm takımlar buna ihtiyaç duyabilirler. Bizi tekrar yarışlara döndürmek, ekonomik açıdan bizi korumak için her şeyi yapıyorlar."

"Jean Todt'un yaklaşımı karşısında çok etkilendim. İyi kararlar alıyorlar ve iyi önerilerde bulunuyorlar. Özellikle Jean, bütçe sınırı konusunda çok zorluyor. Buna ihtiyaç var ve hatta bundan öncesinde de ihtiyaç vardı."

"Bu krizi iyi bir şekilde yönettiğimiz, sorunlardan kaçmayıp onların üzerine gittiğimiz sürece, bunun bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Kafamızı kuma sokup her şeyin kendi başına geçeceğini düşünürsek asıl tehlike bu olur." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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