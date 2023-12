Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

2023'teki altı yarışın ardından Formula 1 toplamda 11 sprint yarışı düzenledi ancak henüz bunu yarış hafta sonu programına uyarlamanın mükemmel yolunu bulamadı.

Son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in formatı en çok eleştiren isim olmasıyla birlikte, Formula 1 sprint yarışlarında değişiklik yapma sözü verdi ve Brown da bu konudaki görüşünü açıkladı.

McLaren CEO'su formatın değiştirilmesi gerektiğini kabul etse de Verstappen'in yarış hafta sonunun geri kalanını bozduğu görüşüne katılmıyor.

Track Limits podcast'ine verdiği demeçte Brown, "Grand Prix'nin cazibesini azalttığını düşünmüyorum ama formatı gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum, ki zaten bunu yapıyoruz."

"Sanırım [Verstappen] genel olarak olabildiğince heyecan verici olmadıklarını söyleyecektir. Yani ister ters gridler olsun, ister zorunlu pit stoplar olsun, ister yarışın yarısında patlayan süper süper yumuşak bir lastik olsun... Bence yarışı karıştırmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lead the field away for the start of the Sprint race