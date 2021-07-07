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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Brown: “F1 pist üstü mücadelelere fazla ceza uygulayarak kötü bir örnek oluyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren CEO’su Zak Brown’a göre Formula 1, Avusturya Grand Prix’sinde verdiği cezalarla pilotların, pist üstü mücadelelerde rakiplerine yer vermeye teşvik etmeye çalışmasını yanlış buluyor.

Brown: “F1 pist üstü mücadelelere fazla ceza uygulayarak kötü bir örnek oluyor”

Avusturya Grand Prix’sinde Lando Norris’in aldığı ceza ardından Brown, Formula 1’in artık sert mücadeleye izin verilmeyen bir yer olduğunu hissediyor.

Ayrıca Norris’in, Perez’e sadece viraja yan yana girdikleri için yer vermesi gerekiyorsa bunun sporun kurallarının amacını tamamen değiştirdiğini düşünüyor.

Brown, Motorsport.tv’ye verdiği röportajda, “Şu an ortaya koydukları örneğe göre biriyle yan yana yarışıyorsanız, rakibiniz size yer vermeli ve bence bu şekilde yarışmak çok zor olur.” dedi.

Üstelik Brown, Norris’e verilen cezanın adil olmadığını da düşündüğünü ve FIA’nın bu duruma karşı yaklaşımını çoğu pilotun doğru bulmadığını belirtti.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Alessio Morgese

“Bence bu tamamen saçmalıktı. Yaklaşık 35 yıldır motor sporların içerisindeyim ve dış taraftan geçiş yapmaya çalıştığınızda ve özellikle de bu ilk tursa, bu kesinlikle geçmeye çalışan tarafın dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir.”

“50 yıldır tekerlek tekerleğe harika yarışlar yapılıyor. Fakat, burada bunu sona erdirme riskini almış oluyorsunuz.”

“Bence bu harika ve sert bir mücadeleydi. Bazen, pilotların yarışmasına izin vermemiz gerekir. Güvenli hamleler yaptıklarına ve sınırların içinde sürdüklerinden de emin olmalıyız.”

“Konuştuğum kişiler ve yarış pilotlarının hepsi bunun temiz ve iyi şekilde yarışmak olduğunu söyledi. Eğer birini dışarıdan geçmeye çalışıyorsanız, bir risk alıyorsunuzdur.”

Ayrıca Brown, son yıllarda kuralların çok fazla üzerine düşüldüğünü ve bunun duruma yardımcı olmadığını söyledi.

“Motor sporları yarışları çok uzun zamandır yapılıyor ve bu cezaları, son zamanlarda olduğu kadar hiç görmemiştik.”

“F1’i ve diğer motor sporları takip ederek büyüdüğüm yıllarda yarışlar harikaydı, sert mücadeleler olurdu ve tabii ki kazalarda.”

“Fakat birine yeterli yer vermediğiniz için aldığınız bu 5 saniye cezaları, 5-10 sene önce yoktu ve mücadeleler yine de iyiydi. Bu yüzden, pist üstü mücadeleleri niye kontrol etmeye çalışıyoruz bilmiyorum.”

“Biri tehlikeli bir şey yapıyorsa bu cezaların verilmesi doğru olur ama kesinlikle [Norris’in] hamlesini tehlikeli saymazdım. Bu sadece iyi yarışmaktı.”

Brown, Motorsport.tv’ye verdiği kapsamlı röportajın devamında McLaren’ın F1 sezonuna ek olarak IndyCar ve Extreme E takımları hakkında da konuştu.

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