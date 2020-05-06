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Formula 1 / Son dakika

Brown: "F1, IndyCar'daki rekabeti hedeflemeli"

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Brown: "F1, IndyCar'daki rekabeti hedeflemeli"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
6 May 2020 09:45

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in sürpriz ve tahmin edilemez yarışlar olması için IndyCar'daki rekabet seviyesini hedeflemesi gerektiğini söyledi.

F1, 2022'den itibaren uygulanacak kurallar ve aynı zamanda gelecek seneden itibaren başlayacak bütçe sınırı ile takımlar arasındaki performans farklarını azaltmayı hedefliyor.

Son 6 sezon boyunca sadece 3 takım - Mercedes, Ferrari, Red Bull - yarış kazanmayı başarırken bu takımlar dışında en son kazanan takım, 2013 Avustralya GP'yi kazanan Lotus olmuştu.

Aynı dönemde IndyCar'da ise 11 farklı takım yarışlar kazandı. Bunlardan birisi de McLaren'ın işbirliğine gittiği Schmidt Peterson ekibiydi.

#thinkingforward serisi kapsamında Motorsport.com'a konuşan Brown, "Pist üstünde IndyCar ürünü, rekabet açısından Formula 1'de görmek istediklerimizi sunuyor."

"Ancak beni yanlış anlamayın, teknik açıdan bunu istemiyoruz. Formula 1 Formula 1, IndyCar IndyCar'dır. Benim söylemek istediğim şey, 17 yarış yapıldığında yine büyük takımlar şampiyonlukları kazanırlar ancak her sene 3-4 farklı sürpriz kazanan olur."

"Mesela Detroit Grand Prix'sine gittiğinizde, kimin kazanacağına dair iyi bir fikriniz olur. Ancak bu fikirde 4-5 değil, 10 pilot yer alır. Yani iki katı pilotun kazanma şansı olur."

"Pilotların 10 ila 15'i sezon boyunca 2-3 defa galibiyet mücadelesi verirler. Bu, Formula 1'de hiç olmuyor. En son ne zaman sürpriz bir kazanan oldu hatırlamıyorum."

"Mücadeleyi yakınlaştırırsak, o zaman da büyük takımlar hâlâ şampiyon olurlar. Ancak sürpriz kazananların olması için tamamen kaosa ihtiyaç olmaz. Tamamen karmaşa ile değil belki kötü bir pit stopla ya da pit alanında az bir beklemeyle sürpriz bir kazanan çıkabilir." dedi.

F1, COVID-19 nedeniyle planlanan kuralların 2022'ye ertelenmesinin ardından yeni kurallar altında daha güçlü mücadele olmasını bekliyor.

Ross Brawn, "İyi bir orta sıra takımı podyum, hatta galibiyet mücadelesi verebilmeli ve küçük de olsa kâr etmeli. Bunu başarabilirsek, o zaman sürdürülebilir bir geleceğimiz olur."

"Şu anki oldukça karmaşık olan araçlarla, ne kadar çok para harcarsanız, o kadar hızlı oluyorsunuz."

"F1'in bir bütün olmasını sağlamalıyız. Bu bir spor, bu yüzden en iyi olan insanlar kazanmalı. Ancak gelecekte yeni kurallarla ve yeni araçlarla, daha rekabetçi yarışlara sahip olacağımızı düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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