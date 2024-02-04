Brown: "F1 hiç olmadığı kadar rekabetçi ve rekabet daha da artacak!"

Geçtiğimiz sezon Formula 1'in yer etkili aerodinamik araçları gelişirken Red Bull 2022'deki başarısını sürdürdü.

Verstappen, 10'u peş peşe olmak üzere 22 yarışın 19'unu kazandı, biri hariç tüm yarışları podyumda tamamladı ve sezon bitimine altı yarış kala şampiyonluğu elde etti.

Hollandalı pilotun başarısı spor kitlesini ikiye böldü; bazıları onun başarılarını alkışlarken, diğerleri bunun sıkıcı olduğunu ve spora zarar verdiğini düşündü.

Ancak Red Bull zirvede kendi seviyesinde yarışırken, arkasındaki rekabet oldukça yoğundu.

Sezonun ilk yarışında Red Bull'un ardında favori olan Aston Martin, sezon içinde geriledi ve tam tersi olarak sezona oldukça kötü başlayan McLaren büyük bir atılım yaptı. Sezon sonunda Mercedes Ferrari'yi 3 puan farkla geçerek ikinciliğe yükselirken, McLaren de Aston Martin'i geçerek 22 puan farkla dördüncülüğü elde etti.

Sezon boyunca 10 takımdan 6 tanesi podyumda yer aldı ve her biri Q3'e kalmayı başardı.

Brown, F1'in hiç bu kadar rekabetçi olmadığına inanıyor ve 2024'te gridin daha da yakın olmasını bekliyor.

Speedcafe'nin KTM Summer Grill'ine verdiği demeçte Brown, "Bir yandan, griddeki bir pilot sebebiyle zirve mücadelesinde hiç rekabet yoktu - bu yüzden Max'i tebrik ediyorum."

"Ancak Max'in arkasındakiler için bu, gördüğümüz en büyük F1 rekabetiydi. F1 tarihinde ilk kez yedi ya da daha fazla podyuma sahip beş takımımız oldu."

"Şampiyonada dokuzuncu ve onuncu olan takımlar Q3'e girebiliyordu, düzenli olarak diyemem ama bunu yeterli sayıda gördük."

"Eskiden sıralamanın en arkasındaki takımlar öndeki takımlardan üç saniye uzaktaydı. Şimdi ise tüm grid bir saniye içerisinde yer alıyor."

"Bu yüzden Formula 1'in daha önce hiç bu kadar rekabetçi olduğunu sanmıyorum ve bence daha da rekabetçi olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"2023'te Max ve RB19 sihirlerini konuşturdular, bu da öndeki yarışı hepimizin istediğinden biraz daha tahmin edilebilir hale getirdi."

"Ama örneğin biz, (yılın başında) en hızlı dokuzuncuyduk ve sonunda en hızlı ikinci olduk."

"Aston Martin ise (ilk başlarda) ikinci en hızlıydı, sonra beşinci en hızlıya düştü ve tekrar bir geri dönüş yaptı."

"Takımlar inanılmazdı, bu yüzden sporun son derece rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Bence bazılarımız sonunda Max'i yakalamayı başardığında, F1 daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyecek." şeklinde konuştu.