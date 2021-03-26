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Formula 1 / Son dakika

Brown: "F1 dünyası, Netflix'in kurgusunu kabullenmeli"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren CEO'su Zak Brown Drive to Survive serisinin bazı taraftarları mutsuz etmesine rağmen Netflix'in kurgusunun kabullenilmesi gerektiğini söyledi.

Brown: "F1 dünyası, Netflix'in kurgusunu kabullenmeli"

Drive to Survive'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3. sezonu taraftarlar arasında farklı tepkiler buldu. Kimisi arka planda yaşananları görmekten memnun olurken, kimileri dram seviyesinden ve ortalığı karıştırmak için yapılanlardan memnun olmadıklarını belirttiler.

Özellikle telsiz mesajlarının kesilerek o bölümlerde yorum yapılması ve tartışma çıkarılmaya çalışılması pek iyi karşılanmadı. Ayrıca McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris arasında bir çatışma olduğunu gösterme çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Brown, eleştirilere rağmen F1 dünyasının Netflix'in faydalarını anlaması gerektiğini çünkü bu sayede F1 taraftar kitlesinin artacağını söyledi.

Brown, "Netflix'in F1 için harika olduğunu düşünüyorum. Oradaki seri en popüler içerikler arasında ilk sırada."

"25 ülkede bir numaraydı. Netflix'in asıl amacı eğlendirmek ve F1'e yeni izleyiciler çekmek. Bu açıdan başarılı oldu, bu harika." dedi.

Brown, Netflix'in F1'e karşı yaklaşımını filmlerinde eğlenceyi gerçeğin üzerinde tutan Hollywood yapımlarına benzetti.

Brown, "Top Gun'a bakın. Onu izlemişsinizdir. Eminim ki her savaş uçağı pilotu onu izlemiştir ancak onların hepsini jet ile yapamazsınız. Yine de harika bir filmdi."

"Bu sporu yaşayan herkes, Carlos ve Lando'nun harika bir ilişkiye sahip olduklarını tabii ki biliyor. Tabii ki orada çizildiği gibi bir gerilim yoktu."

"Ancak her televizyon programında, bir miktar eğlence oluyor. Padoktaki herkes, orada anlatılan her şeyin, aslında öyle olmadığını biliyoruz."

"Ancak bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için en önemlisi, onun spor için harika işler yapıyor ve tüm dünyadaki taraftar sayısını arttırıyor olması. Bu yüzden Netflix'i ve onların başarmaya çalıştıkları şeyi, bazı yerlerde yaratıcı bir yaklaşıma sahip olsalar dahi tamamen  destekliyoruz." dedi.

Brown'ın yorumlarını Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner da destekledi.

Yarış öncesindeki köşesinde yazan Horner, "Geçtiğimiz günlerde yeniden izlediğimde irkilip irkilmediğim soruldu. Dürüst olmam gerekirse, cevabım evet, sürekli!"

"Bu bir televizyon şovu ancak aynı zamanda normal bir hafta sonunda yayınlanmayan görüntüleri ekranlara getiriyor."

"Bazı şeyleri gösteriyor ancak bunu seyircilerin ilgisini çekmesi için belli bir şekilde yapıyor. Ancak genel olarak F1 için çok olumlu bir içerik ve dizinin popülaritesi devasa." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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