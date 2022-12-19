Brown: "F1, bütçe sınırı içinde kuralları gevşetmeli"

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2021 sezonundan bu yana devrede olan bütçe sınırı uygulamasının amacı, harcamaları dengelemek ve düşük bütçeli takımların da rekabetçi olabilmesini sağlamaktı.

Uygulamanın ilk iki yılı itibariyle gridin daha rekabetçi olduğu henüz söylenemez, ancak birçok takımın uygulamadan memnun olduğu da bir gerçek.

Sistemin işlemeye başladığını düşünen Brown, teknik kurallarda biraz daha esnek olunabileceğini, nitekim bunun artık bir harcama savaşına dönmeyeceğini söylüyor.

Brown, "Bence bütçe sınırı uygulaması sayesinde spor oldukça düzenli bir hal aldı, dolayısıyla ben olsam takımların ne isterse yapmasını serbest bırakırdım."

"Mesela bir takım altı tekerlekli bir araç kullanmak mı istiyor? Bırakın kullansın, ancak bunu yaparken izin verilen miktarın üstüne çıkamayacak."

"Düzenlemelerin neden bu kadar sıkı olması gerektiğini anlamıyorum. Bütçe sınırı mevcutken teknik özgürlüğün artması gerekiyor, bu sayede daha fazla yenilik ve daha fazla riskle de karşılaşabilirsiniz. Araçlar da daha farklı görünecektir."

"Şu anda iki sıkı kural altındayız: bize 'her şey aynen böyle görünecek ve bunu yaparken daha fazla para harcayamazsınız' deniyor. Sadece harcamaların durdurulması ve takımların serbest bırakılması yeterli olacak." dedi.

Bu planın seyir zevkini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulan Brown, "Olabilir, ama daha fazla yenilik getireceğini ve herkesin birbirinden bir şeyler öğreneceğini düşünüyorum."

"Örneğin Brawn GP 2009 sezonuna çift katmanlı difüzör ile çok iyi bir başlangıç yaptı, sezon sonunda her şey dengelenmişti. Bunu başarmak çok da zor değil."

"Ayrıca yeniliklerin sporun büyüleyici bir parçası olduğunu düşünüyorum, yine de bir risk olacağı doğru." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Erik Junius