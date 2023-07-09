Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"
McLaren CEO'su Zak Brown, Cuma günü bir sorun haline geleceği belli olmasına rağmen Formula 1'in neden 'Avusturya GP pist limitleri olayının yaşanmasına seyirci kaldığını' sorguladı.
Red Bull Ring'in 9. ve 10. virajlarında pist limitleri pilotlar tarafından sürekli olarak ihlal edildi.
Pazar günü öğleden sonra FIA, pilotların ceza alması gerekip gerekmediğini belirlemek için 1200'den fazla potansiyel ihlali incelemek zorunda kaldı.
Bu süreç yarıştan sonra dört saatten fazla sürdü ve Carlos Sainz, Lewis Hamilton ve Pierre Gasly'nin yarış bittikten sonra ceza almalarına sebep oldu.
Bu olayın bir daha tekrarlanmaması için pistin nasıl iyileştirilebileceği konuşulurken, Brown F1'in bir yarış hafta sonu boyunca gelişen sorunlara tepki verme konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor.
Cuma günkü sıralama turlarında pist limitlerinin aşılması nedeniyle toplam 47 tur silinmişti, bu da sorunun yarışı da etkileyebileceğine dair açık bir uyarı olduğu ve pist limitlerinin denetlenme şeklini değiştirmek için pragmatik, geçici bir çözüm bulunabileceği anlamına geliyordu.
Brown, "Bence daha iyi bir iş çıkarmamız gereken nokta, bunun Cuma günü bir sorun olacağını biliyor olmamızdı."
"Örneğin Spa'nın [2021, şiddetli yağmur nedeniyle üç güvenlik aracı turundan sonra iptal edildi] bir sorun olacağını Cuma günü biliyorduk ama sadece gelişmeleri izledik."
F1 watched the situation unfold in Austria just as it did at Indianapolis in 2005, claims Brown
Photo by: Steve Swope / Motorsport Images
"Diğeri Indianapolis'teki [2005] lastiklerdi, yine Cuma günü bunun bir sorun olduğunu biliyorduk ve Pazar günü bunun ortaya çıkışını izledik."
"Bence spor olarak daha iyi yapmamız gereken şey, hepimizin Pazar günü olacakları öngörmemize rağmen bunun gerçekleşmesini izlememiz."
Brown, FIA'nın çok fazla sıkıntıya neden olacak olsa bile yarıştan sonra yarıştaki pist limitlerini incelemeye devam etmesini övdü.
Aston Martin'in geçici sonuçları protesto etmesinin ardından hakemler sekiz sürücüye on iki pist limiti cezası verdi.
Brown, "Konuyu ele aldıkları için FIA'ya şapka çıkarıyorum,"
"Bence 'Bu çok fazla gürültü yaratacak. Bir dahaki sefere doğru yapalım' demek kolay olurdu. Ancak bu cezaların ele alınması gerektiğini söylemeleri bence cesur bir karardı."
"Ama bunu bir daha yaşayamayız, beş saat sonra sonuçların bu derece değiştiği bir yarış gerçekleşmemeli."
"Yapmamız gereken şey bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak ve uygun bir sorgulama yapmak; aynı zamanda bunu en başta nasıl önleyebileceğimizi veya farklı bir şekilde nasıl ele alabileceğimizi anlamak." dedi.
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