Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor

2025'te güç ünitelerinde büyük kural değişikliklerine gidilmesi planlanıyor. F1 ve takımların çoğunluğu, Avusturya'da gerçekleştirilen toplantıda 2025 için daha çevre dostu ve daha az karmaşık güç üniteleri tasarlamak üzerine karar kıldılar.

Red Bull ise F1'in eski "çığlık atan" motorlara geri dönmesi gerektiğini düşünüyordu.

Red Bull, şu anki sessiz turbo hibrit motorların bırakılmasını ve sürdürülebilir yakıtlarla çalışan daha heyecan verici bir motora geçilmesini istemekte.

Red Bull takım patronu Christian Horner, sürdürülebilir yakıt kullanarak eski motorlara geçilmesinin hem çevre dostu hem de seyirciler için heyecanlı olacağını belirtmişti.

Ancak elbette herkes Horner'la aynı görüşte değildi. Mercedes takım patronu Toto Wolff, sporun tamamıyla sürdürülebilir olmaması durumunda büyük sponsorların sporla mutlu olmayacağından korkmuştu.

McLaren'a katılamadan önce sponsor ilişkileri ve sponsorluk bulma konusunda uzun süreler çalışan Brown ise Red Bull'un istediklerinin sponsorları çok da mutsuz etmeyeceği görüşünde.

Brown'a göre eski motorlar kullanılsa bile sürdürülebilir olunduğu sürece sponsorlar mutsuz olmayacaklar.

"En önemli şey F1'in sürdürülebilir olması. Birçok farklı şekilde sürdürülebilirlik sağlanabiliyor ve F1 sürdürülebilir olduğunu sürece sponsorların bunu nasıl yaptığımızla alakalı çok endişe duyacağını sanmıyorum.

"Yani biyoyakıtla çalışan içten yanmalı motorlar kullanabiliriz, elektrik motorları ya da hibrit de olabilir. Önemli olan şey F1'in teknoloji alanında lider olması ve sürdürülebilirliğin hem dünya hem de spor için kritik derecede önemli olması."

Brown'a göre Wolff'un biyoyakıt kullanarak eski motorlara geçmek istememesinin sebebi, Mercedes markasının markette yaptığı gibi F1'de de elektrikli teknoloji kullanmak istemesi.

"Muhtemelen araç üreticileri, markette nasıl sürdürülebilir oluyorlarsa (elektrik) aynısını F1'de de kullanmak istiyorlar ve bu konuda istikrarlı olmak istiyorlar. Muhtemelen Toto'nun yorumunun arkasında bu vardı."

"Bence bizim kurumsal partnerlerimiz için önemli olan şey sürdürülebilirlik. Bence sürdürülebilir olmak için ne kullandığımız hakkında daha az endişeliler."

"Yani, F1 otomotiv endüstrisine göre farklı bir teknoloji kullanarak sürdürülebilir olsa kurumsal partnerlerimiz ayrılır mı? Farklı bir teknoloji kullanarak sürdürülebilir olmamızın umurlarında olacağını sanmıyorum."

"Ancak araç üreticilerinin isteklerini de göz ardı etmememiz gerek çünkü onlar, bu sporun büyük bir parçası ve onların büyük katkıları var, onlara ihtiyacımız var."

Mercedes logo on the Mercedes garage in the paddock

Fotoğraf: Motorsport Images