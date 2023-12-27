Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, halihazırda en güçlü sürücü kadrosuna McLaren'ın sahip olduğuna inanıyor.
McLaren bu yılın başında Daniel Ricciardo'nu yerine genç Oscar Piastri'yi getirdi ve Lando Norris'le beraber gridin en genç sürücü kadrolarından birisini oluşturdu.
Norris yıl boyunca çok hızlıydı fakat Piastri de çaylak sezonunda beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Yılı değerlendiren Zak Brown, hem takımın kaydettiği ilerlemeyi övdü hem de pilot kadrosundan övgüyle bahsetti.
Brown şöyle konuştu: "Sezon başlangıcı bizim için zor geçmesine rağmen, odağımızı koruduk ve sakin kaldık."
"Andrea Stella ve ekibi aracı geliştirerek son sıralardan ön bölüme yükselmesini sağladı. Şaşırtıcı olan şey, yönetimdeki birkaç değişiklik dışında, sezona başlayan kişilerin McLaren'ın sezonu güçlü şekilde bitirmesini sağlaması oldu."
"Şu anda 2024 aracı üzerinde gece gündüz demeden çalışıyoruz ve bu ilerlemenin üzerine yenilerini eklemek istiyoruz."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Zak Brown, CEO, McLaren Racing,Rea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor
"Gelecek sezon liderlerle aramızdaki farkı daha da kapatma mücadelesiyle karşı karşıyayız. Tüm takımlar araçlarını geliştirmenin ve hızlandırmanın yolunu arıyor, ekibimiz de her zamanki kararlılığı ve özverisiyle bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz."
"Yılın başında kendimize, sürekli olarak podyum için mücadele etme ve sezonu dördüncülükten daha geride bitirmeme hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmayı başardık ve en hızlı dokuzuncu takımdan en hızlı ikinci takıma yükseldik. Bu başarıda en büyük pay takım patronu Andrea Stella ve ekibine ait. Andrea sadece McLaren'da yarattığı kültür açısından değil, aynı zamanda insanları yetkilendirme biçimi açısından da olağanüstü bir iş çıkardı. Stella azimli ve ilham verici bir lider."
"Pilotlarımıza gelecek olursak; Lando 2023'te muhteşemdi, büyük bir hız ve inanılmaz bir beceri sergiledi. Bir hata yaptığında genellikle kendisine sert davranıyor ama elde ettiği yedi podyum, sahip olduğu hızın ve kararlılığın bir kanıtı. İlk zaferine çok az kaldı."
"Formula 1'deki en güçlü sürücü kadrosuna sahip olduğumuza inanıyorum. Oscar ilk sezonunda pek çok kişiyi şaşırtarak Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi sürücülerle ön tarafta mücadele edebileceğini kanıtladı."
"Silverstone'da güvenlik aracı nedeniyle podyuma çıkamaması üzücü ama Suzuka'da bunu başardı ve ardından Katar'daki sprint yarışını kazanarak olağanüstü yeteneğini kanıtladı. Oscar'ın 2026 sonuna kadar sürecek yeni sözleşmesiyle -deneyim kazandıkça- herkesi etkilemeye devam edeceğinden şüphem yok."
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