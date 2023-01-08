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Brown: "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılmamız zamana bağlı"

McLaren CEO'su Zak Brown, McLaren'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılmalarının zamana bağlı olduğunu, ancak yapılacaklar listesinin en başlarında yer aldığını doğruladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Brown: "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılmamız zamana bağlı"
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Mevcut Formula 1 takımları arasında, yarıştıkları seriler açısından lider olan takım McLaren.

Formula 1'in yanı sıra IndyCar, Extreme E, Formula E, Esports'ta yarışıyorlar ve bu listeye altıncı bir seri eklemek istiyorlar.

Speedcafe podcast'inde konuşan Brown, McLaren'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na girmesinin zamana bağlı olduğunu söyledi.

Brown, “Bu mesele, masamda en üstlerde yer almaya devam ediyor."

“Bu kesinlikle yapmak istediğimiz bir şey, dolayısıyla durum; bunun ne zaman olacağına bağlı. Ama büyük bir karar vermek için çok şey gerekiyor."

“Formula E takımını daha yeni satın aldık, IndyCar takımı ve Extreme E'nin sahibi olma konusunda da yeniyiz, Formula 1'de ise devam eden çok fazla şey var. Dolayısıyla başka bir büyük projeyi üstlenebilmemiz için doğru bir zaman olduğundan emin olmamız gerekiyor çünkü bu, çok rekabetçi."

“2019'da Indianapolis 500'e düşündüğüm kadar hazırlıklı gelmeyerek yanlış yaptım, bu durum beni hâlâ üzüyor. Spor otomobil yarışlarına katılma arzumuz kesinlikle var ama bu, sadece bu zorluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu hissetmemize ve diğer faaliyetlerimizden ödün vermediğimiz bir şekilde bunu ne zaman yerine getirebileceğimize bağlı." dedi.

McLaren logo

McLaren logo

Fotoğraf: Alessio Morgese

McLaren aynı zamanda, Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezi'nde aynı çatı altında yer alan otomotiv bölümüyle yol otomobilleri de üreten pek çok F1 takımından biri. Ancak otomotiv tarafının para toplamak istediğine dair söylentiler var. Brown, otomotiv bölümünün yeniden yapılandırılmasının McLaren Racing'i etkilemeyeceğini söyledi.

Brown, “Eğer Le Mans'a katılırsak, bunu otomotiv bölümüyle birlikte yapabiliriz."

“McLaren Otomotiv CEO'su tam orada oturuyor: Michael Leiters, Ferrari'den bize yeni katıldı."

"Kendisi, yarış ve spor otomobil yarışlarının otomotiv markalarımız için neler yapabileceği konusunda tutkulu. Dolayısıyla sadece yarış bölümünün değil otomotiv bölümünün de hazır olması gerek."

“Otomotiv bölümünde bazı ekonomik yeniden yapılanmadan geçiyoruz ancak yarış bölümünde her şey hazır. Bu da zamanlamamızı ve karar verme sürecimizi kesinlikle etkiliyor." dedi.

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