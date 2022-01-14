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Formula 1 Haberler

Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

McLaren Formula 1 CEO'su Zak Brown, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin ardından dördüncü sıraya gerilemelerine rağmen 2021'in Woking merkezli ekip için "çok başarılı bir yıl" olduğunu söyledi.

Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"

McLaren  Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle iki podyum almayı başardığı 2020 yılında, yukarıya doğru olan ivmesini devam ettirmişti. Fakat 2021'de, son birkaç yıldır geride kalan Ferrari'nin geri dönüşüyle dördüncü sıraya gerilediler.

Takımın geri dönüşünün baş mimari Brown, şampiyonada bir sıra gerilemelerine rağmen, 2021'in Woking merkezli ekip için hâlâ önemli bir yıl olduğunu düşünüyor ve bunu  Daniel Ricciardo'nun şoke edici Monza GP zaferine bağlamıyor.

Brown şöyle konuştu: "Bu yıl liderlerle olan farkı daha da kapatmak istedik ve başardık."

"Geçen yıla kıyasla yarış başına daha fazla puan aldık, geçen yıla göre daha fazla podyuma çıktık, Monza'da harika bir duble yaptık ve Rusya'da pole pozisyonu aldık."

"Maalesef dördüncü sıraya geriledik. Bence bu, Formula 1'in ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor."

"Pit stoplarımız çok ama çok gelişti. Takımlar şampiyonasındaki pozisyonumuz  haricinde, yılın başında kendimize koyduğumuz tüm hedeflere başarıyla ulaştık."

"Bence geriye bakıp, başarılı bir yıl geçirdiğimizi söylemliyiz ve birkaç yıl içinde dünya şampiyonluğu için yarışmaya geri dönmeyi hedefiyle, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

McLaren, pist üstünde olduğu kadar pist dışında da stabilite yakaladı. McLaren Grubu, pandemi döneminde bazı finansal zorluklarla boğuşmuştu fakat geçen yaz 550 milyon sterlinlik yeni bir yatırım aldılar.

Geçen yılın başında McLaren, %15'ini Amerikalı yatırımcı MSP Sport Capital'e satarken, McLaren Teknoloji Merkezi için  "sat-kirala" anlaşması yapıldı.

Mali destek, McLaren'ın bütçe sınırından maksimum düzeyde yararlanabilmesini ve eski altyapıya yatırım yapabilmesini sağlıyor.

Yenileme çalışmalarının başında, şu anda yapım aşamasında olan yeni rüzgar tüneli geliyor. Fakat McLaren, yeni yatırım planının faydasını yalnızca uzun vadede görebilecek.

Brown, "Bence her bakımdan kesinlikle doğru yoldayız."

"Sürücüler, takım patronları, mühendisler veya tasarımcılar olsun, tüm insanlar doğru yerde, kararlı ve uzun vadeli çalışıyorlar. Çalışanlarımızdan çok memnunum ve her şeyden önemlisi bu."

"Herkesin bildiği gibi, geçen yıl finansal olarak zorluklar yaşadık ve bunların hepsi çözüldü."

"Şu anda tüm kaynaklarımızı teknik altyapımızı güncellemek için kullanıyoruz, bütçe sınırı dahilinde çalışıyoruz ve rüzgar tünelinin de inşası devam ediyor. Biz şu anda konuşurken yeni ekipmanlar, simülatörümüz geliyor. Çok fazla yatırım yapıyoruz, bu yüzden finansal anlamda çok iyiyiz ve her şey geride kalmış durumda."

"Yeni altyapımız düzene girene kadar aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 2024 sezonuna kadar durum böyle olmayacak çünkü yeni rüzgar tünelimiz 18 aylık süreçte tamamen hazır olmayacak ve o noktada 2024 aracını geliştirmeye başlama zamanı gelecek."

"O zamana kadar elimizdekilerle elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama 2023'ten sonra gerçekten ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız." dedi.

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