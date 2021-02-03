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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

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Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
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Zak Brown’a göre, bütçe kısıtlaması ve değişen yönetim yapısıyla birlikte Formula 1’in yeni dönemi, McLaren’ın “lehine olacak”.

2021, F1 tarihi boyunca takım harcamalarının kısıtlamalara tabii tutulduğu ilk yıl olacak ve 145 milyon dolarlık bütçe sınırıyla, gridin daha rekabetçi olması hedefleniyor.

F1 aynı zamanda yeni Concorde Anlaşması’na göre bu sene yönetim yapısını da değiştirecek, böylece takımlar arasında politik eşitliğin de artırılması öngörülüyor.

McLaren, F1’de son yıllarda düzenli olarak yükselen bir ivme kaydediyor ve geçtiğimiz sene takımlar şampiyonasını 3. sırada tamamladıktan sonra bütçe kısıtlamasıyla beraber, gelecekte daha da rekabetçi olmayı hedefliyor.

McLaren Racing CEO’su Brown da F1’de yapılacak değişikliklerle, takımın güçlü yönlerinin ortaya çıkacağını ve gridin bir tüm olarak daha rekabetçi olacağını söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Brown şunları söyledi: “Formula 1’in yeni dönemi bizim lehimize olacak.”

“Örneğin bütçe kısıtlaması. Harcamalarımızı biraz kısıtlamamız gerekti, fakat bizden çok daha fazla harcama yapan diğer 3 takım kadar değil.”

“Yönetim de daha iyi olacak ve takımlara değil, Formula 1’e ve FIA’ya daha çok güç verecek. Önceki yönetimde tüm politik güç takımlardaydı ve böylece her şeyin kendi planlarına göre ilerlemesini sağlayabiliyorlardı. Bunun nötralize olacağını düşünüyorum.”

“Gelir dağıtımındaki değişiklik bizim için büyük bir fark yaratmadı fakat sporu daha rekabetçi hale getireceğini düşünüyorum. Bütçe sınırında yarıştığımız için artık büyük bir takım olma fırsatımız var, fakat geriden de daha çok rekabet gelmesini sağladı.”

“Artık önümüzdeki takımları yakalamak için daha büyük bir şansımız var fakat dikkatli olmalıyız.”

Mercedes, Ferrari ve Red Bull; bütçe kısıtlamasıyla birlikte F1 için harcadıkları bütçeyi büyük oranda kısmak zorunda kaldı fakat diğer takımların çoğu halihazırda yeni sınırın altında harcıyordu.

Brown, bu değişiklikle birlikte gridin çoğu daha eşit koşullar altında yarışacağı için heyecanlandığını söylerken, böylece sürpriz sonuçlar alınması ve girdin ön tarafında daha çok takım bulunması için yeni bir fırsat yaratıldığını da belirtti.

Brown, “Genel duruma baktığınızda, bütçe sınırının altında yarışacak 6-7 takım bulunuyor.”

“AlphaTauri iyi bir fonlamaya sahip. Kafalarını eğiyorlar fakat o takımda kaynak sorunu yaşandığını zannetmiyorum. Açıkça Lawrence Stroll de takımına çokça yatırımda bulunuyor. Sonrasında Renault var, onların bizimle aynı seviyede olduğunu düşünüyorum.”

“Artık aynı koşullar altında yarıştığını düşündüğüm 7 takım var ve bence bu çok güzel bir şey. Hem gelecekte 1. ya da 2.liği alma şansımızın artacağını, hem de artık 7 araçlık bir takım yarışı olacağını düşünüyorum.”

“Yine de kimsenin gözden çıkarılabileceğini sanmıyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu spor için iyi bir şey. Daha çok IndyCar türü bir şampiyona halini almamızı umuyorum, günün sonunda şampiyonlukları yine büyük takımların kazandığı fakat diğer takımların da yarışlar kazandığı bir şampiyona.”

“14 değil de, 3 ya da 4 yarış galibiyetinin şampiyonluğu kazandırdığı günlere dönmemiz çok güzel olurdu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Zak Brown
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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