Brown: "Bütçe sınırının etkisini yakında görmeye başlayacağız"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1 bütçe sınırının etkisinin birkaç yıl içerisinde görmeyi bekliyor.
Formula 1'de 2021 yılı itibariyle takımların yaptıkları harcamalara kısıtlama getirildi ve bu yıl her takımın 140 milyon dolar harcamasına izin verildi.
Bu rakam sonrasında %3.1 oranında artırıldı ancak yine de takımların belirli bir sınır dahilinde harcama yapmasına izin veriliyor.
Bu durumun en çok büyük takımları etkilemesi bekleniyordu çünkü 2021 öncesinde büyük takımlar neredeyse bir yılda 450-500 milyon dolar harcıyordu.
Küçük takımların ortalama 100-120 milyon dolar harcadığı göz önüne alındığında, ortada devasa bir fark vardı.
Lando Norris, McLaren Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bütçe sınırının en büyük destekçilerinden olan McLaren, bu yıl üç büyük takımın yine önde olmasına rağmen, gelecekte durumun değişebileceği görüşünde.
Zak Brown'a göre bunun temel sebebi, bütçe sınırının etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başlanacak olması.
Brown, "Şimdi hepimiz aşağı yukarı aynı harcamayı yapıyoruz, ancak bazı takımların daha iyi ve daha güçlü bir altyapısı var. Herkes için durumun eşitlenmesinin birkaç yıl alacağını düşünüyorum."
"Hâlâ yeni rüzgâr tüneli ve simülatörümüzün tamamlanmasını bekliyoruz. Pek çok takım halihazırda zaten bu altyapıya sahip ve onlar, bütçe sınırına daha iyi bir teknolojik altyapı ile girdiler."
"Biz ve diğer bazı takımlar da bu açığı kapatmaya çalışıyoruz."
"Bu biraz zaman alacak fakat birkaç yıl içinde kısıtlamaların etkisini göstereceğini ve rekabetin çok daha sıkı olacağını düşünüyorum." dedi.
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