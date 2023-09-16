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Formula 1 Haberler

Brown: "Bütçe sınırının aşılmamasında teknik direktiflerin payı büyük"

McLaren CEO'su Zak Brown'a göre sezon başında getirilen teknik direktif sayesinde tüm takımlar bütçe sınırını geçebildi.

Jonathan Noble
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Zak Brown, CEO, McLaren Racing, takım müdürleri basın toplantısında

İtalya GP'sinin ardından önemli bir açıklamada bulunan FIA, tüm takımların 2022 bütçe sınırını aşmadıklarını teyit eden "Uygunluk Sertifikası" alacağını duyurdu.

Bu durum, geçtiğimiz aylarda FIA'nın harcamalarını incelemek için yaptığı derinlemesine soruşturmaların ardından bazı takımların sınırı ihlal etme riski altında olduğuna dair söylentilere rağmen gerçekleşti.

Yıl boyunca en çok merak edilen konulardan biri, bazı takımların takım dışı teknoloji departmanları vasıtasıyla araç gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığıydı. 

Bunu ortadan kaldırmak için harekete geçen FIA, TD45 olarak bilinen bir teknik yönerge vasıtasıyla takım dışı faaliyetlerin sıkı bir şekilde denetleneceğini bildirdi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Bu tutum değişikliği pek çok takımın operasyonlarını etkiledi, dolayısıyla genel olarak herkes tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bütçe sınırı uygulamasının en büyük taraftarlarından Zak Brown, "TD45'in yürürlüğe girmesinin bir nedeni vardı. Umarım ki direktif herhangi bir boşluğu kapatmıştır."

"Bu yıl herkes sertifikasını aldı, bu F1 için iyi bir şey ama takımlar halen mümkün olduğunca akıllı davranmaya çalışıyor."

"Umarım TD45 hala var olan boşlukları kapatacak bir şeydir. Bütçe sınırı biraz da yıllar geçtikçe hakkında bir şeyler öğreneceğimiz bir uygulama."

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise bazı takımların kuralları ihlal ettiğine dair şüpheler olsa da, ekibinin FIA'nın soruşturmalarında kötü niyetli bir şey bulmamak için titiz davrandığına inanması gerektiğini kabul etti.

Wolff, "Sonuçta tüm takımlar Uygunluk Sertifikası aldı ve bu açıdan bunu bilmek güzel" dedi.

"Görünüşe göre herkes iyice kontrol edilmiş.

"Böylece arka plandaki tüm olası şüpheler ortadan kalktı, belki de diğer takımlar bu sene kontrolleri geçemeyeceklerinden endişelendiler. Sanırım artık gerisini bizim halletmemiz gerekiyor."

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