Brown: "Bütçe sınırının aşılmamasında teknik direktiflerin payı büyük"

İtalya GP'sinin ardından önemli bir açıklamada bulunan FIA, tüm takımların 2022 bütçe sınırını aşmadıklarını teyit eden "Uygunluk Sertifikası" alacağını duyurdu.

Bu durum, geçtiğimiz aylarda FIA'nın harcamalarını incelemek için yaptığı derinlemesine soruşturmaların ardından bazı takımların sınırı ihlal etme riski altında olduğuna dair söylentilere rağmen gerçekleşti.

Yıl boyunca en çok merak edilen konulardan biri, bazı takımların takım dışı teknoloji departmanları vasıtasıyla araç gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığıydı.

Bunu ortadan kaldırmak için harekete geçen FIA, TD45 olarak bilinen bir teknik yönerge vasıtasıyla takım dışı faaliyetlerin sıkı bir şekilde denetleneceğini bildirdi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images