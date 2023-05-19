Brown: "Bütçe sınırı sürdürülebilirlikte ilerlemeyi engelliyor"

McLaren, Perşembe günü yıllık sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Bunlar arasında sera gazı emisyonlarında 2019'a kıyasla %22'lik ve toplam atık miktarında %19'luk bir azalma yer alıyor.

F1 son yıllarda önemli bir sürdürülebilirlik hamlesi yaptı; Bu kapsamda F1, 2030 yılına kadar net sıfır karbon olmayı hedefliyor.

Bu hedef 2021 yılında bir bütçe üst sınırını de beraberinde getirdi, Brown bunun ilerlemeyi sınırladığına inanıyor.

Brown, "Bütçe üst sınırına yürekten inanıyoruz ve bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir şey görmek istemiyoruz, ancak mevcut düzenlemeler sürdürülebilirliğe yatırım söz konusunda istenmeyen bir takım engeller yarattı."

"Bu konuda F1 ve diğer takımlardan bu kadar destek görmek harikaydı ve FIA'nın sonraki adımları araştırmak üzere bir çalışma grubu kurmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bu grup F1, FIA ve 10 takımdan oluşuyor.

McLaren belirli çevre ve sürdürülebilirlik projelerinin bütçe sınırının dışında tutulması için 'önceden girişimde bulunarak' tartışmaları desteklemişti.

Başlangıçta bir istisnalar listesi sunulmuş olsa da, McLaren, 'Bütçe sınırının bütünlüğünden ödün vermeden sürdürülebilirlik projeleri ve girişimlerine yatırımı destekleyen bir dizi kapsamlı bütçe sınırı istisnası.' isteğinde bulundu. Takıma göre bu kapsam aşağıdakileri içermelidir:

- Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimleri ve eğitimleri

- Takım refahına yönelik girişimler

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

- Motor sporları ve STEM kariyerlerine giden yolların sağlanmasına yardımcı olmak için stajyer ve çaylak programlarının maliyetlerinin belirlenmesi

- Tamamen döngüsel bir F1 aracının araştırma ve geliştirmesini desteklemek için daha sürdürülebilir malzeme ve süreçlerin benimsenmesini aktif olarak teşvik eden teknik düzenlemeler

- Yarış takvimleri, padok ve karavanlar için temel gereklilikleri kapsayacak şekilde Concorde Anlaşması'na net sürdürülebilirlik kriterlerinin eklenmesi

- Organizatörlerin ve yarış yöneticilerinin belirli sürdürülebilirlik standartlarını karşılamaları için açık gereklilikler

Brown, şunları da ekledi: "Sporumuzun daha sürdürülebilir teknolojilerin gelişimini teşvik ederek küresel ölçekte olumlu değişikliklere yol açma potansiyelini ortaya çıkarmak için gerçek bir değişime ihtiyacımız var."

"Bu da takımların aynı hedeflere ulaşmak için çalışabilmeleri ve artık araç performansına yatırım yapmakla sürdürülebilirliğe yatırım yapmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamaları için eşit bir alan gerektiriyor."

"Sporumuzun, hepimizin yenilik yapmasını ve sürdürülebilirliğe yatırımını daha iyi sağlayan finansal, teknik ve sportif düzenlemeleri içeren net bir düzenleyici çerçeveye ihtiyacı var. Sektörümüz genelinde uzmanlık ve iç görüleri paylaşmanın daha iyi yollarını bulmalıyız."

"Sadece gerçek bir işbirliği anlamlı bir değişim yapmamıza yardımcı olacaktır. 2026 düzenlemeleri ile bir adım atmak istiyorsak, bu kararların şimdi alınması gerekiyor."