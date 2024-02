Brown: "Bütçe limiti takımların arasındaki farkın azalmasını sağladı"

Takımlar 2021 sezonunun başlangıcından bu yana bütçe limiti düzenlemeleri altında faaliyet gösteriyor. F1, grid'in uzun vadeli sürdürülebilirliğini riske atan türden bir harcama savaşını durdurmak amacıyla bu kuralları uygulamaya koydu.

En çok harcama yapanlar için sınırın altında kalmak zor olsa da, Red Bull'un 2021'de limiti aştığı biliniyor, gridin düzgün bir şekilde dengelediği konusunda bir fikir birliği var.

McLaren CEO'su Zak Brown, bunun yarattığı etkinin en iyi kanıtının gridde önden arkaya doğru olan farkın çok fazla kapanması olduğunu ve bunun da kendi ekibi için hayatı zorlaştırabileceğini söylüyor.

Brown, "Bence bütçe limiti spor için olağanüstü oldu. Henüz mükemmel değil ama bu kadar yeni olan bir kuralın FIA'nın kapatmakta olduğu TD45 [yan projelerin bütçelerinin F1 takımları tarafından kullanılmasını engelleyen] gibi bazı boşluklara sahip olmayacağını düşünmüyorum."

"Max [Verstappen] bu sezonu tek bir pilot ve takımın en baskın olduğu sezon haline getirdi. Ancak Max'i denklemden çıkarırsanız, ilk kez yedi veya daha fazla podyum elde eden beş takım oldu."

"Markalar şampiyonasında 10. olan ve her zaman sıralama turlarının ilk bölümünde elenme tehdidi oluşturan bir takım hatırlamıyorum. Sanırım hepimiz takımın 10. olmasına ve pole pozisyonundan üç saniye uzakta olmasına alıştık."

"Bence bütçe sınırı, gridi çok daha rekabetçi hale getirerek amaçlanan sonuçları doğurdu."

"Pit duvarında otururken size söyleyebilirim ki, zaman zaman baktığımızda son bölümde kalma tehdidi yaratmadığını düşünmediğimiz hiçbir takım yok. Bütçe sınırının faydası da bu." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60 leading Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 and Logan Sargeant, Williams FW45, at the Austrian Grand Prix