Brown: "Birisi er ya da geç Verstappen'i yakalayacak"
McLaren CEO'su Zak Brown, bir noktada Max Verstappen'in yakalanacağından şüphe duymuyor ve yakalayan tarafın kendileri olmasını umuyor.
Katıldığı son 33 yarışın 24'ünü kazanan ve bu yılki 10 yarışta da sekiz galibiyet alan Max Verstappen, üçüncü şampiyonluğuna doğru gidiyor.
Sezonun henüz orta noktası olmasına rağmen 99 puanlık bir avantaj yakalayan Verstappen'in ardında ise çok yakın bir grup var.
Son olarak Silverstone'da bu gruba McLaren da dahil olmuş durumda.
Bu hafta sonu Goodwood Festival of Speed'de konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, Verstappen'in bir noktada yenileceğinden şüphesi olmadığını belirtti.
Brown, "Birileri eninde sonunda Max'i yakalayacak. Umarım bu biz oluruz çünkü bunu yapabilecek zaten bir avuç insan var."
"Max şu anda inanılmaz bir iş çıkarıyor ve performansının zirvesinde olan şampiyonları seyretmek harika."
"Bu yüzden onların performansını takdir etmek gerekiyor." dedi.
Brown, Silverstone'daki mücadelenin çok keyifli geçtiğini de ekledi.
"Max'i saymazsak yarış inanılmaz derecede yakın geçti. Sergio (Perez) bile grubun içerisindeydi."
"Bir hafta sonu ikinci olan takımın, bir sonraki hafta sonu Q1'de elenmemek için mücadele ediyor olması spor için harika."
"Formula 1'de aradığımız rekabetin bu olduğunu düşünüyorum."
"Max'i hesaba katmazsak grid inanılmaz derecede yakınlaştı ve bence giderek daha da heyecan verici olacak."
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