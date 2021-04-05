Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor

2021 Formula 1 takviminde şu anda 23 yarış yer alıyor ve normalde takvimde yer alması gereken Vietnam/Çin daha şimdiden takvimden çıkarıldılar.

Normalde sezonun ilk yarışı olan Avustralya ise yılın son bölümüne ertelenmiş durumda.

Sonradan takvime dahil olan iki yarış Imola ve Portimao olurken, yakında bazı yarışların da iptal edileceği konuşuluyor.

Şu anda Temmuz ayındaki Kanada GP, ülkedeki pandemi şartları ve sıkı karantina kuralları nedeniyle büyük risk altında. Yarışın yerini Türkiye'nin alacağı konuşulurken, Brezilya da aynı şekilde iptal edileceği konuşulan bir başka yarış.

Motorsportweek'e konuşan Zak Brown, takvimden bazı yarışların çıkarılmasının çok muhtemel olduğunu doğruladı.

Brown, "Takvimin 20 yarışa sahip olabileceğini düşünüyorum. Ancak pandeminin etkisi de olacak ve takvim zaten şimdiye kadar bir kez değiştirilmiş durumda."

"Sporun geçen sezon yarım yılda 17 yarış yaparak harika bir iş başardığını düşünüyorum. Şimdi sezona Mart yakında başlayabilmemiz harika."

"Bence mevcut takvimden bir ya da iki yarışı kaybedeceğiz. Hepinizin bildiği üzere çok uzun zaman önce takvimde 15, 16, 17 veya 18 yarış vardı. Bu yüzden 20 yarışlık bir takvime sahip olursak, bu oldukça komple bir Formula 1 programı olacak."

"Bana sorarsanız yıl boyunca işlerin ve aşıların hangi yönde gideceğini görmek ve hangi ülkelerin etkileneceğini, hangilerinin ise etkilenmeyeceğini görmeliyiz."

"Mart ayından aralık ayına kadar 20 yarışa katılabileceğimizden eminim." dedi.