Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"

McLaren CEO'su Zak Brown, 2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarından sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren CEO'su Zak Brown, McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'nin İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 ve 2. sırayı elde etmelerinden sonra açıklamalarda bulundu.

Brown, "Lando ve Oscar'dan inanılmaz bir performans. Onlara hızlı bir araba verdik ve işlerini yapıyorlar."

"Pole pozisyonu için bir şansımız olduğunu düşünmüştük ama her şeyin bu kadar yakın olduğu bir durumda birkaç araç olabilirdi. Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz." dedi.

Brown, pole pozisyonunu alan Lando Norris hakkında,

"Her zaman rahat biriydi ama birden fazla pole pozisyonu ve zafer aldığınızda işler biraz daha kolaylaşıyor." dedi.

McLaren'ın, Norris'i Piastri'ye karşı öncelikli tutup tutmayacağı sorulduğunda ise Brown şöyle cevap verdi:

"Bu, Andrea Stella ile konuşacağımız bir konu."

"Sürücüler Şampiyonası ve Takımlar Şampiyonası var ve işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz, herkesin tüm dikkatini ve enerjisini buna vermesini sağlayacağız."

"Oscar çok net: Takımı desteklemekten mutlu. Lando da aynı şekilde, takımı desteklemekten mutlu."

"Kendi aramızda kapalı kapılar ardında bir konuşma yapacağız ve bir karara vardığımızda bunu paylaşacağız. Bu, sahip olunması gereken bir lüks."

Lando Norris, McLaren F1 Team, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sonraki haber Wolff, Hamilton'ın Ferrari hamlesinden "beş dakika sonra" Antonelli'ye karar vermiş

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Piastri: "Galibiyeti kaçırmak çok acı verici"

Piastri: "Galibiyeti kaçırmak çok acı verici"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Galibiyeti kaçırmak çok acı verici"
İtalya GP Yarış: Leclerc Ferrari'nin evinde kazandı, McLarenlar 2-3!

İtalya GP Yarış: Leclerc Ferrari'nin evinde kazandı, McLarenlar 2-3!

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP Yarış: Leclerc Ferrari'nin evinde kazandı, McLarenlar 2-3!
McLaren, Monza'da yavaş kalkışın tekrarlanmasını önleyebileceğinden emin

McLaren, Monza'da yavaş kalkışın tekrarlanmasını önleyebileceğinden emin

Formula 1
İtalya GP
McLaren, Monza'da yavaş kalkışın tekrarlanmasını önleyebileceğinden emin
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"

Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"

Formula 1
İtalya GP
Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"
McLaren'ın F1 şampiyonluğuna odaklandığını vurgulayan küçük güncellemeler

McLaren'ın F1 şampiyonluğuna odaklandığını vurgulayan küçük güncellemeler

Formula 1
İtalya GP
McLaren'ın F1 şampiyonluğuna odaklandığını vurgulayan küçük güncellemeler
Piastri: "Norris'e destek rolü oynamam için henüz erken"

Piastri: "Norris'e destek rolü oynamam için henüz erken"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Norris'e destek rolü oynamam için henüz erken"

Son Haberler

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye