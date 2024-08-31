Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
McLaren CEO'su Zak Brown, 2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarından sonra açıklamalarda bulundu.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren CEO'su Zak Brown, McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'nin İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 ve 2. sırayı elde etmelerinden sonra açıklamalarda bulundu.
Brown, "Lando ve Oscar'dan inanılmaz bir performans. Onlara hızlı bir araba verdik ve işlerini yapıyorlar."
"Pole pozisyonu için bir şansımız olduğunu düşünmüştük ama her şeyin bu kadar yakın olduğu bir durumda birkaç araç olabilirdi. Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz." dedi.
Brown, pole pozisyonunu alan Lando Norris hakkında,
"Her zaman rahat biriydi ama birden fazla pole pozisyonu ve zafer aldığınızda işler biraz daha kolaylaşıyor." dedi.
McLaren'ın, Norris'i Piastri'ye karşı öncelikli tutup tutmayacağı sorulduğunda ise Brown şöyle cevap verdi:
"Bu, Andrea Stella ile konuşacağımız bir konu."
"Sürücüler Şampiyonası ve Takımlar Şampiyonası var ve işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz, herkesin tüm dikkatini ve enerjisini buna vermesini sağlayacağız."
"Oscar çok net: Takımı desteklemekten mutlu. Lando da aynı şekilde, takımı desteklemekten mutlu."
"Kendi aramızda kapalı kapılar ardında bir konuşma yapacağız ve bir karara vardığımızda bunu paylaşacağız. Bu, sahip olunması gereken bir lüks."
Lando Norris, McLaren F1 Team, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
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