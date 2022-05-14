Brown: "Bazı mevcut yarışların üzerinde çalışılması gerekiyor"

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Tarihi Monte Carlo pistinin Formula 1 ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla pistin F1'deki geleceği ile ilgili büyük soru işaretleri bulunmakta.

Ancak, Automobile Club de Monaco Başkanı Michel Boeri bu soru işaretlerini gidermek için harekete geçti ve Lewis Hamilton gibi çeşitli isimler de yarışın takvimde kalmasına yönelik desteklerini sundular.

Yine de McLaren takım patronu Zak Brown, yeni pistlerin "üzerinde çalışılması gereken" belirli detayları vurguladığını düşünüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Brown, "Mevcut takvimde birçok harika yarış olduğunu düşünüyorum."

"Singapur, Miami, Silverstone, her biri farklı markalara ve farklı organizasyonlara sahip, çünkü Amerika'da işe yarayan şey Singapur'dan veya Britanya'dan oldukça farklı."

"Bu nedenle takvimde 23 fantastik yarış olduğu için şanslıyız, bunların 18'i oldukça iyi, beşinin üzerinde biraz çalışılması gerekmekte."

Lando Norris, Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Brown, günümüze ayak uydurmak isteyen organizatörlerin "modern F1'in ticari gerçeklerinin farkında olması" gerektiğini öne sürüyor.

McLaren CEO'su, "Monaco'nun kesinlikle sporun baş tacı olduğunu düşünüyorum, çok uzun süredir takvimde."

"Bence her zaman çok uygun bir ticari anlaşmaya sahip oldular, Formula 1'in yapmak istediği de onların masaya getirdiklerini anlamak ve onlara saygı duymak, ama aynı zamanda onları günümüzde sporun ticari gerçeklerinin durduğu yere getirmek."

F1 takvimine eklenen yeni yarışların ardından -2023'te takvime girecek Las Vegas dahil- Brown'a "üzerinde çalışılması gereken" bu yarışların takvimdeki yerlerini koruyup koruyamayacağı soruldu.

Rotasyon sistemini savunan Brown, "Stefano [Formula 1 CEO'su Domenicali] 30 yarışa çıkabilecekleri kadar talep olduğunu söyledi, ki bunu yapamayacağımız açık."

"Bence şu anda maksimuma ulaştık. Bir yarışa ev sahipliği yapmak isteyen birçok büyük ülkeyi ve şehri barındırmaya çalışmaktan yanayız, ancak bizim isteğimiz takvimin bir rotasyona göre düzenlenmesi."

"Yılda 20 ila 23 yarış yapıyorsunuz, fakat sadece 20 pazara hitap ediyorsunuz ve yapmanız gereken 16-17 yarış daha var. Dolayısıyla, herhangi 10 yarışı yalnızca iki yılda bir düzenleyebiliriz. Dört yılda bir düzenlenen Olimpiyatlar veya Dünya Kupası gibi.

"Bence bazı yarışlarda 'her iki yılda bir' senaryosu bu yarışlara olan ilgi seviyesini korur ve yarış takvimini genişletmeden takvimi veya içinde bulunduğumuz pazarları genişletmemize izin verir, çünkü hepimiz takvimin kapasitesini doldurduğuna inanıyoruz."

Emerson Fittipaldi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mario Andretti Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

2023'te ilk kez düzenlenecek Las Vegas GP'si öncesinde Liberty Media, kalıcı bir padok ve pit alanı inşa etmek amacıyla 240 milyon dolara bir arazi satın aldı.

Brown, satın alımdan haberdar olmamasına rağmen, Liberty'nin gösterdiği bağlılıktan övgüyle söz etti.

"Liberty'nin spora olan bağlılığı harika. İşin işin belirli bölümlerinde oyuna ciddi katkı yapmaları bunu gösteriyor. Bunu büyümelerine yardımcı olacağını düşündükleri için yapıyorlar, bu da hem onlar için, hem de bizim için iyi."

"Las Vegas'ta arazi satın aldıklarını tam olarak duymadım, ancak genel olarak Liberty'nin Formula 1'de tüm doğru şeyleri yaptığını düşünüyorum."