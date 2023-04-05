Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Zak Brown, Bakü'ye getirecekleri güncellemelerle çok büyük bir adım atacaklarına katılmıyor.
McLaren Racing takımının CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin Melbourne'de puan kazanmasından dolayı mutlu.
MCL60'ın en rekabetçi araç olmadığını kabul etmeye hazır olan Brown, Bakü'ye yeni güncellemeler getireceklerini fakat çok büyük bir adım atmayı beklemediklerini belirtti.
Brown, "Yarış çılgınca, geçti fakat bu sefer şans bizden yanaydı."
"Suudi Arabistan'da tam tersi şekilde şans bizden yana değildi, bu nedenle Melbourne'de aldığımız sonuçtan memnunuz. Açıkçası henüz istediğimiz seviyede değiliz ve hâlâ yapılacak çok iş var ama bu da bir şey."
"Oscar için çok mutluyuz çünkü Avustralya hafta sonu onun için iki kat daha yorucuydu ama şimdi İngiltere'ye dönerken uçakta huzur içinde dinlenebilir."
"Her iki McLaren pilotunun da puan kazanmayı başarması harika, Lando aracından her şeyi çıkarmayı başardı.
"MCL60 henüz en yüksek sürat anlamında istediğimiz seviyede değil fakat sürücülerimiz bununla mükemmel bir şekilde başa çıktılar. Hızı artırmayı başardığımızda, geçiş yapmak da artık biraz daha kolay olacak."
"Elbette bunu Azerbaycan'daki yarış için yapmaya ve yere basma gücünü arttırmaya çalışacağız."
"Bakü için planladığımız güncellemelerle mucizeler beklemiyoruz fakat ileriye doğru büyük bir adım atmak istiyoruz." dedi.
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