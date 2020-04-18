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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Avrupa'daki yarışlar seyircisiz yapılabilir"

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Brown: "Avrupa'daki yarışlar seyircisiz yapılabilir"
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 06:21

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, Avrupa'daki yarışların seyircisiz yapılabileceğini düşünüyor.

Takım patronları, FIA ve Liberty Media perşembe günü tele konferans yoluyla bir araya geldiler ve sezonun ne zaman başlayacağı ve bütçe sınırı gibi konuları konuştular.

Toplantıya katılan isimlerden Zak Brown, bugün BBC ile bir röportaj yaptı ve şampiyonanın Temmuz ayında başlayacağını ve tüm Avrupa yarışlarının boş tribünler önünde gerçekleşeceğini doğruladı.

Brown, “Şu an her şey hazırlık aşamasında veya belirsiz. Ancak İngiltere Grand Prix'si seyircisiz şekilde planlanan tarihlerde yapılacak."

"Büyük olasılıkla diğer tüm Avrupa yarışları da aynı senaryoda gerçekleştirilecek."

"Yeni takvim çok hareketli olacak ve mümkün olduğunca çok yarış yapmak için çeşitli seçenekler düşünüyoruz. Fikirlerden biri Silverstone da dahil olmak üzere aynı pistlerde birkaç yarış yapmak." dedi.

Brown, şu anda Formula 1'in finansal anlamda zor bir durumda olduğunu ve takımların maliyetleri düşürmek için her türlü seçeneği düşündüklerini dile getirdi.

Brown, “Durum çok zor, çünkü yarışlara katılamıyoruz ve gelir elde edemiyoruz."

"Organizatörler, sponsorlar ve partnerler büyük katkıda bulunuyorlar, ancak şimdi kendileri de zorluklar çekiyorlar. Bu yüzden yarışların yeniden başladığı ana kadar maliyetleri mümkün olduğunca azalttık." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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