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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, COVID-19 kısıtlamalarını gevşetme vaktinin geldiğini düşünüyor.

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

Formula 1, geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin ardından sezonu başlatabilmek adına oldukça katı protokoller getirmişti. Bu protokoller bu yıl sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Şu anda sponsorlar ve çeşitli konuklar, takımların davetlisi olarak yarışlara gelemiyor. Fakat Formula 1 yakında bazı kısıtlamaları hafifletmeyi hatta kaldırmayı düşünüyorum. Bu da takımlara daha fazla özgürlük verecek.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown'a göre, bunun zaten daha önce gerçekleşmesi gerekiyordu ve Belçika GP hafta sonunda bu konunun da masaya yatırıldığını doğruladı.

Reuters'a konuşan Brown, şöyle dedi: "Bu, geçen hafta sonu konuşulan konulardan birisiydi. Stefano Domenicali ve FIA, bunu kabul etti ve bu konuda bazı değişiklikler yapacaklarını belirttiler. Bence Formula 1 de bir şekilde tepki verebilir."

"Konu zaten gündeme getirildi, tartışmalar sürüyor ve tüm takımların kısıtlamaları gevşetme zamanının geldiği konusunda hemfikirler. Bu yüzden belki de Monza için bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Hepimiz COVID-19'un uzun vadeli bir şey olduğunu anlıyoruz, bu nedenle herkes olan biteni sorumlu bir şekilde yönetmeye devam ederken, bununla başa çıkmayı ve yoluna devam etmeyi de öğrenmeli. Bence yapmamız gereken şey tam olarak bu."

"Hâlâ bir öncekiyle aynı güvenlik protokollerine sahibiz. Gevşeme başladı ama bence kurumsal partnerlerimizle ilgilendiğimizden de emin olmamız gerekiyor."

"Sanırım sosyal mesafeyi korumak kaydıyla Paddock Club'ı kullanma fırsatınız olmalı, misafirlerinizle iletişim kurabilmeli ve sürücüleri oraya davet edebilmelisiniz. Ayrıca, araçlara bakabilmeleri için takımın garajına bir takımın partnerlerini getirme fırsatı da olmalı. Tabii ki sosyal mesafeyi korumak da şart olmalı."

"Bu sezon en önemli sponsorlarınızı ve partnerlerinizi yarışlara davet edebilirsiniz fakat bu, çok sınırlı bir fırsat çünkü her takıma padok için sadece 115 kişilik giriş hakkı veriliyor. Bu sayıya tüm çalışanlar, servis personeli ve misafirlerin tamamı dahil. Ayrıca konuklar hafta sonu boyunca Paddock Club alanından öteye gidemiyorlar.

Formula 1 kaynakları Reuters'a, zorunlu COVID-19 testlerinin iptal edilmesi planlanana kadar, kısıtlamanın tamamen kaldırılmasından söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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