Brown, Andretti'nin gride katılmasını destekliyor

Amerikan ekibi, takımların gride yeni bir takımın katılması konusundaki sert muhalefetiyle karşılaştı ve gelecek sezon Andretti'nin F1'e girme umudu imkansız hale geldi.

Michael Andretti liderliğindeki ekip, son aylarda bazı F1 takımları tarafından ortaya konan belirgin bir şartı yerine getirdi ve General Motors'un Cadillac şubesi ile bağlantı kurdu. FIA tam bir giriş süreci başlattıktan sonra, teklif kabul edilirse Andretti 2025'te gride katılabilir.

Andretti'nin çabaları, griddeki potansiyel yer için öne sürülen dört teklif arasında en öne çıkan oldu ve eski F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, oğlunun medyayla yüzleşmesine yardımcı oldu.

Cadillac ile bir motor tedarik anlaşmasının yanı sıra bir teknik departman ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanın da hazır olduğuna inanılıyor.

Hem IndyCar hem de Avustralya Supercars'ta Andretti ile ortaklık yapan Brown, Associated Press'e verdiği demeçte F1'e giriş sürecine değindi: "Sanırım üç ya da dört takımın gride katılma yarışında. Gridin doğru şartlarla genişlediğini görmek isterim."

"Michael ve Cadillac'ın destekçisi olduğumu biliyoruz ve spor için sağlıklı olacaklarını düşünüyorum. Bu düşüncemde muhtemelen azınlıktayım."

Ancak mevcut takımların bu durum üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurgulayan Brown sözlerini şöyle noktaladı: "Herkesin Formula 1'in yönetimini tam olarak anladığını sanmıyorum. Günün sonunda, takımların bu konuda hiçbir oy hakkı yok."