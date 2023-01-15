Brown: "Andretti-Cadillac ortaklığı, takım için işleri daha cazip bir hale getiriyor"
McLaren CEO'su Zak Brown da Andretti-Cadillac ortaklığına sıcak bakan isimlere katıldı.
Yaklaşık 1.5 senedir Andretti ismini F1'e sokabilmek için çabalayan Michael Andretti, bu konuda neredeyse hiçbir takımdan destek göremedi.
Ancak son dönemde Mercedes olmak üzere bazı takımların Andretti-Cadillac ortaklığı nedeniyle tutum değiştirdiği görülürken, Alpine'in de Renault motoru tedarik edebilmek için takımı desteklediği düşünülüyor.
Formula E sezonunun ilk yarışı için Mexico City'de bulunan Brown, daha önce de işbirliğinde bulundukları Andretti'nin GM gibi bir otomotiv devinin desteğini almayı başarmasının Amerikan ekibinin F1'e girişini daha cazip hale getirdiğini düşünüyor.
Brown, "Andretti ismi motor sporlarının pek çok dalında zengin bir geçmişe sahip."
"Walkinshaw ile bir Supercars takımının ortağıyız ve onların da motor sporlarında büyük bir geçmişi var. Bunun yanı sıra GM ile de IndyCar'da bir ortaklığımız var [Arrow McLaren takımı güç ünitelerini Chevrolet'ten tedarik ediyor] ve spora girmek istemeleri işleri daha cazip hale getiriyor.
"Bence bu Formula 1'in büyümesini gösteriyor. Haas'tan bu yana uzun zamandır yeni bir takımımız olmamıştı. Dolayısıyla serinin yeni pazarları, yeni takımları ve yeni sponsorları cezbettiğini görmek harika.
"Dediğim gibi, Andretti'nin seriye katılmak istemesi harika. Rekabetçi bir takım olacaklar." dedi.
The Andretti Cadillac logo
Photo by: Andretti Autosport
Andretti'nin FIA ile iyi ilişkiler kurduğunun farkında olduğunu da belirten Brown, takımın gelecekte F1'e katılmakla ilgilendiği bilinen diğer takımlarla aynı süreçten geçmesini beklediğini de ekledi.
Brown, "Zaten F1'de olduğumuz için yeni takımların nasıl bir süreçten geçtiğini bilmiyorum, ancak F1 ile FIA'nın Andretti ile yakından çalıştığını biliyorum."
"Yeni bir takımın giriş süreci bir süredir yaşanmıyor, ancak olması gereken şey, yeni takımın markasını, itibarını ve ortaklarını öne çıkararak mümkün olan en iyi sunumu yapması."
"Daha sonra FIA ve F1 yönetimlerinin söz hakkı olacak. Sanırım [F1 CEO'su] Stefano'nun [Domenicali] söylediği gibi katılmak isteyen başka takımlar da var.
"F1'e katılmak isteyen yeni takımlar olması beni heyecanlandırıyor; bence bu durum, sporun ne kadar sağlıklı bir konumda olduğuna işaret ediyor."
"Birçok disiplinde üreticilerin gelip gittiğine şahit olduk, ancak üreticilerin ilgisi, şu an için genel olarak motor sporlarına olan talebi ve serinin sağlığı hakkında konuşuyor, ki bu harika." dedi.
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