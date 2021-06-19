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Formula 1 Haberler

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Formula 1 CEO'su Zak Brown, bu sene Amerika'da iki yarış yapılmasına sıcak baktıklarını söyledi.

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor

2021 F1 takviminde şu an itibariyle 22 yarış bulunuyor ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle gelecek yarışların bazılarının yapılabileceği konusunda şüpheler var.

Son olarak Singapur GP iptal edilmişti. Avustralya, Japonya, Meksika ve Brezilya yarışlarının geleceğinin de şüphe altında olduğu düşünülüyor.

Singapur'un iptalinin ardından seçeneklerden birisi, Austin'de iki yarış yapılması. Birleşik Devletler GP'nin gerçekleştirildiği COTA yetkilileri, iki yarış fikrine açıklar.

Motorsport.com'a konuşan Brown, Amerika'da ikinci yarışa kesinlikle destek verdiklerini söyledi.

Brown, "Bir pistte iki yarış düzenlememiz gerekirse, o zaman Amerika onlardan birisi olabilir. Son senelerdeki hızlı büyümeye baktığımızda, Formula 1'in Amerika'daki büyümesi muhteşem."

"Teksas bildiğim kadarıyla tüm biletleri sattı. Muhtemelen ikinci yarış için de bunu yapabilirler."

"Bu yüzden bu fikri kesinlikle çok fazla desteklerim. Seçme fırsatımız olursa, Amerika'da iki yarış olmasını isterim."

"Bu sayede Amerika'daki büyüme hızını devam ettirebiliriz." dedi.

Amerika'daki yayıncı ESPN, oldukça iyi rakamlara ulaşıyor. Bu büyümede Netflix'in Drive to Survive dizisinin etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Brown, "Onun etkisi harika oldu. Sadece farkındalığı arttırmadı, aynı zamanda insanların taraftar olmasını sağladı."

"İzlemeye başlayan taraftarların, çok hevesli taraftarlara dönüşmesini umarsınız. Drive to Survive ile, hayatında daha önce hiç Formula 1 yarışı izlemeyen insanların bir daha Formula 1 yarışı kaçırmayacak hale geldiğini gördüm."

"Liberty daha önce harika bir şey başardı ve sahip olduğumuz bu harika sporda padoğa insanları sokmadığımızı fark etti. Drive to Survive, pist üstündeki aksiyondan ziyade daha çok pist dışındaki aksiyonla ilgileniyor."

"Bu, politika ve kişilikleriyle büyüleyici bir spor. Drive to Survive bunu gördü ve dünyaya gösterdi. Formula 1 gerçekten Amerika'da yankı yapmayı başardı." dedi.

COTA Pist detay

COTA Pist detay

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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