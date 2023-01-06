Brown: "Altyapıyı güçlendirdiğimiz vakit en iyi üç takımdan birisi olmayı planlıyoruz"

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McLaren son yıllarda bir yükseliş trendine girse de, 2022 yılında şampiyonayı ancak beşinci bitirebildiler.

Sözlerine 2021'i yorumlayarak başlayan Zan Brown, RacingNews365'e şöyle konuştu: "2022'de mücadele ilginçti."

"Sezon tek bir sürücünün hakimiyetinde geçmesine rağmen sıkıcı değildi. Örneğin Michael Schumacher döneminin aksine, mücadele kağıt üstünde göründüğünden çok daha ilginçti."

"2021'le kıyaslandığında, 2022'de sadece bir kez podyuma çıktık fakat pole pozisyonundan daha uzakta olmamıza rağmen Mercedes ile aramızdaki farkı azaltmayı başardık."

"Bence 2021'de kuralların değişmemiş olması nedeniyle şanslıydık. Bu, mücadeleyi daha sıkı hale getirdi, bu sayede podyumda pek çok farklı isim yer aldı."

Sonrasında Brown, Ferrari ve McLaren'ın 2023 performansıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Ferrari eminim bu yıl bir adım ileri gidecek. Mükemmel ekipmanlara ve modern bir rüzgar tüneline sahipler. 2019/2020'de FIA müdahalesinden sonra güç ünitesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını fakat bunların hızlı bir şekilde üstesinden geldiklerini unutmamalıyız."

"Bu yıl zaferler için savaşacaklar. Güçlü sürücülere, iyi bir bütçeye ve gerekli teknolojik altyapıya sahipler."

"Kendimize gelirsek, iyi bir bütçemiz ve gerçekten iyi bir sürücü kadromuz var. Ricciardo bariz sorunlar yaşadı ama Lando araçtan en iyi şekilde yararlanmayı başardı."

"Ne yazık ki, simülatör dışında henüz modern bir altyapımız yok ve yeni rüzgar tüneli de bu yıla kadar faaliyete geçmeyecek. Ferrari kadar hızlı ilerleyemesek de gelecekte önemli ilerlemeler kaydetmeyi umuyoruz."

"McLaren ekipman anlamında iyi bir seviyeye geldiğinde, ilk üç takımdan biri olmayı planlıyoruz. Hedefimiz bu ve bunun olmaması için hiçbir sebep yok."

"Yarış ekibimiz çok iyi çalışıyor, aradaki farkın bir kısmının altyapı eksikliğinden kaynaklandığını biliyoruz, neyse ki bu altyapının hazır olmasına kısa bir süre kaldı."