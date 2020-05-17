Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor

paylaşım
yorumlar
Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 15:15

McLaren Formula 1 patronu Zak Brown, Fernando Alonso'nun Renault için kolay bir seçim olduğunu, ancak İspanyol pilotun Fransız takıma katılma konusunda istekli olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta ile beraber Carlos Sainz Jr'ın Ferrari'ye, Daniel Ricciardo'nun ise McLaren'e transfer olmasıyla birlikte pilot marketi büyük bir karmaşaya girdi, ve Renault'nun Ricciardo'nun oturduğu koltuk yerine birini bulması gerekiyor. 

McLaren ve F1'den 2018 sezonunun sonunda ayrılan Alonso, yeni teknik değişikliklerin kendisini geri dönmek konusunda cezbedebileceğini söylemişti, ve iyi başarılar yakalayabileceği bir takım ile dönebileceği tartışılıyordu.

F1'in yeni kuralları 2022'ye kadar geçerli olmayacak ve Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un koltuklarının bir sonraki sezona kadar boş olmayacağı göz önüne alındığında, Alonso'nun spora geri dönüş için elinde olan en büyük şansı, Renault'daki boşluğu doldurmak olacak. 

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onunla birkaç gün önce konuştum, ve açıkçası biraz ağzından laf almaya çalışıyordum, ama bence o kararını vermemiş durumda."

"Eğer Renault için çalışıyor olsaydım aracıma oturtacağım isim o olurdu. Büyük bir isim. Çok hızlı bir pilot. Onlar ile iki şampiyonluk kazandı, bu yüzden bir geçmişe de sahip."

"Bu yüzden Renault açısından bakarsak, bence onu o koltuğa koymak hiç düşünülmemesi gereken bir karar."

"Ancak Fernando'nun, daha yarış kazanacak bir seviyede olmayan bir araç ile 22 yarış boyunca yarışması... Bence Fernando'nun prestiji göz önüne alındığında onu spora geri getirebilecek tek şey, onu anında podyumun en üst basamağına çıkarabilecek bir araca sahip olması olurdu."

"Onların [McLaren'e benzer] bir geri dönüş hikayesi yaratmak istedikleri göz önüne alındığında - ki bence onlar oraya gelecekler; çok iyi bir takım, mükemmel fırsatlara sahipler, büyük başarılara sahip olan çok iyi bir şirket - Fernando'nun 2021'de yarış kazanabileceği bir araca oturmak yerine, onlarla üç senelik bir dönem geçireceğinden emin değilim."

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki yıl üst üste şampiyonluk aldıktan sonra, 2007 yılında McLaren'e geçti ve o zamanlar çaylak olan takım arkadaşı Lewis Hamilton ile geçirdiği rekabetçi seneden sonra takımdan ayrıldı.

Bu ayrılıktan sonra 2008 ve 2009 sezonlarında tekrardan Renault ile yarışan pilot, 2010 sezonunda Ferrari'ye transfer oldu ve daha sonrasında İtalyan takım ile 5 sezon tamamladı. 2015'te ise McLaren'e geçen Alonso, geçirdiği 4 hayal kırıklığı niteliğindeki sezonlar sonrasında spordan ayrıldı.

Ancak Alonso, ayrıldığı dönemde F1'e geri dönmek üzerine olan ilgisini birkaç kez dile getirdi - ve Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması üzerine gerçekleşen hamleler doğrultusunda, bu isteği gerçekçi bir hâl aldı ve ismi Renault ile anılmaya başladı. 

Brown'a göre, Ricciardo'nun sadece iki sene sonra takımdan ayrılması üzerine Renault'nun rekabetçiliği konusunda pek çok soru işareti var ve bunlar Alonso için olması ile beraber Vettel için de geçerli.

Brown açıklamasına şu şekilde devam etti: "Seb ile ilgili neler olacağını bilmiyorum."

"Aynı Fernando gibi, eğer o da bir araca atlayıp anında şampiyon olmak istiyorsa, istediği koltukların boş olmaması gerçeği ile yüzleşmek zorunda."

"Bu durumda kendisi sıfırlama düğmesine basıp, üç sene boyunca başka bir yerde mi olmak istiyor, yoksa kendisinin işi bitti mi?"

"Bence o kesinlikle yarışmaya devam etmek istiyor. Dört-kez dünya şampiyonu olan ve hâlâ yarışmaya devam etmek isteyen bir pilotun hak ettiği koltuğu bulamaması, kendisine yapılan büyük bir haksızlık olacaktır."

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"

2
Formula 1

Wolff: "Vettel ve Russell, Mercedes için bir seçenek"

3
Livefeed

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

3s
4
Formula 1

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2

2s
5
Formula 1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1
2s

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor
F1

Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor

F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2
F1

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu - Bölüm 2

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor
Live

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"
F1

Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.