Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor

Geçtiğimiz hafta ile beraber Carlos Sainz Jr'ın Ferrari'ye, Daniel Ricciardo'nun ise McLaren'e transfer olmasıyla birlikte pilot marketi büyük bir karmaşaya girdi, ve Renault'nun Ricciardo'nun oturduğu koltuk yerine birini bulması gerekiyor.

McLaren ve F1'den 2018 sezonunun sonunda ayrılan Alonso, yeni teknik değişikliklerin kendisini geri dönmek konusunda cezbedebileceğini söylemişti, ve iyi başarılar yakalayabileceği bir takım ile dönebileceği tartışılıyordu.

F1'in yeni kuralları 2022'ye kadar geçerli olmayacak ve Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un koltuklarının bir sonraki sezona kadar boş olmayacağı göz önüne alındığında, Alonso'nun spora geri dönüş için elinde olan en büyük şansı, Renault'daki boşluğu doldurmak olacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onunla birkaç gün önce konuştum, ve açıkçası biraz ağzından laf almaya çalışıyordum, ama bence o kararını vermemiş durumda."

"Eğer Renault için çalışıyor olsaydım aracıma oturtacağım isim o olurdu. Büyük bir isim. Çok hızlı bir pilot. Onlar ile iki şampiyonluk kazandı, bu yüzden bir geçmişe de sahip."

"Bu yüzden Renault açısından bakarsak, bence onu o koltuğa koymak hiç düşünülmemesi gereken bir karar."

"Ancak Fernando'nun, daha yarış kazanacak bir seviyede olmayan bir araç ile 22 yarış boyunca yarışması... Bence Fernando'nun prestiji göz önüne alındığında onu spora geri getirebilecek tek şey, onu anında podyumun en üst basamağına çıkarabilecek bir araca sahip olması olurdu."

"Onların [McLaren'e benzer] bir geri dönüş hikayesi yaratmak istedikleri göz önüne alındığında - ki bence onlar oraya gelecekler; çok iyi bir takım, mükemmel fırsatlara sahipler, büyük başarılara sahip olan çok iyi bir şirket - Fernando'nun 2021'de yarış kazanabileceği bir araca oturmak yerine, onlarla üç senelik bir dönem geçireceğinden emin değilim."

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki yıl üst üste şampiyonluk aldıktan sonra, 2007 yılında McLaren'e geçti ve o zamanlar çaylak olan takım arkadaşı Lewis Hamilton ile geçirdiği rekabetçi seneden sonra takımdan ayrıldı.

Bu ayrılıktan sonra 2008 ve 2009 sezonlarında tekrardan Renault ile yarışan pilot, 2010 sezonunda Ferrari'ye transfer oldu ve daha sonrasında İtalyan takım ile 5 sezon tamamladı. 2015'te ise McLaren'e geçen Alonso, geçirdiği 4 hayal kırıklığı niteliğindeki sezonlar sonrasında spordan ayrıldı.

Ancak Alonso, ayrıldığı dönemde F1'e geri dönmek üzerine olan ilgisini birkaç kez dile getirdi - ve Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması üzerine gerçekleşen hamleler doğrultusunda, bu isteği gerçekçi bir hâl aldı ve ismi Renault ile anılmaya başladı.

Brown'a göre, Ricciardo'nun sadece iki sene sonra takımdan ayrılması üzerine Renault'nun rekabetçiliği konusunda pek çok soru işareti var ve bunlar Alonso için olması ile beraber Vettel için de geçerli.

Brown açıklamasına şu şekilde devam etti: "Seb ile ilgili neler olacağını bilmiyorum."

"Aynı Fernando gibi, eğer o da bir araca atlayıp anında şampiyon olmak istiyorsa, istediği koltukların boş olmaması gerçeği ile yüzleşmek zorunda."

"Bu durumda kendisi sıfırlama düğmesine basıp, üç sene boyunca başka bir yerde mi olmak istiyor, yoksa kendisinin işi bitti mi?"

"Bence o kesinlikle yarışmaya devam etmek istiyor. Dört-kez dünya şampiyonu olan ve hâlâ yarışmaya devam etmek isteyen bir pilotun hak ettiği koltuğu bulamaması, kendisine yapılan büyük bir haksızlık olacaktır."