Brown, Alonso'nun 2023 performansını övdü

Alonso, takımdaki ikinci döneminin ardından 2018'de McLaren'den ayrıldı ve diğer serilerde geniş çaplı başarılar elde etmek için yarışmak üzere iki yıllık bir izne ayrıldı.

Brown'ın gelişinden önce motor ortakları Honda'ya yöneltilen 'GP2 motoru' eleştirisine rağmen Alonso, Formula 1'e ara verdiği için McLaren'den görünüşte iyi şartlarda ayrıldı. Ancak 2023'te tekrar ön sıralara geri dönmek için Aston Martin'e geçmesi gerekti.

Geçtiğimiz yılı Markalar sıralamasında yedinci sırada tamamlayan Aston Martin, 2023'ün başlangıcında sürpriz bir başlangıç yaptı ve Alonso yılın ilk yarışlarında Red Bull'u kovalamayı başardı.

Alonso, 2012'de şampiyonluğu kıl payı kaçırmasından bu yana Formula 1'de kişisel olarak geçirdiği en iyi sezon olarak tanımladığı sezonu 206 puanla Pilotlar sıralamasında dördüncü sırada tamamladı.

Red Bull'un arkasındaki grubun yakınlığı Brown için bir heyecan kaynağıydı. McLaren yıla oldukça geride başladı ve sezon ortasındaki bir dizi güncellemeyle rekabetçi olmaya başladı ve orta sıralardan hızla podyum mücadelesi verir hale geldi.

Fotoğraf: Alessio Morgese Podium: second place Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Sezon sonunda hayranlarına yazdığı açık mektupta Brown, "Tüm yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki Formula 1 hayranlarını büyüleyen, Red Bull dışında mücadele oldukça yoğun geçti."

"Eski pilotumuz ve iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'nun 42 yaşında olmasının başarıya engel olmadığını kanıtlayarak ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettiğini görmek de harikaydı."

"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin işimizi kolaylaştırmadı. Ancak her yarışta her turda zorladık ve sonuçta FIA Formula 1 Markalar Dünya Şampiyonası'nda son pozisyonların ancak sezonun 23. ve son yarışında belirlendiği heyecan verici bir final izledik."

"Daha önce hiç beş farklı takım aynı sezonda yedi podyum elde etmemişti. Bu da bu yılki sezonun ne kadar rekabetçi olduğunun altını çiziyor." dedi.

McLaren sezon sonunda Aston Martin'i geçerek Markalar sıralamasında dördüncülüğe yükselirken, Alonso ve Aston da rekabetin yüksek olduğu sezonu beşinci sırada tamamladı.