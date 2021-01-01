Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"

Fernando Alonso, bir tanesi 2007 yılı diğer ise 2015-18 arası olmak üzere iki ayrı dönemde McLaren'la mücadele etti.

Alonso, 2007'de şampiyonluğu son yarışta kaybederken, 2015-18 yılları arasındaki macera tamamen farklı şekilde gerçekleşti. McLaren, Honda motoruna geçmişti ve beklenen performansın çok altında kaldı.

Renault motoruna geçişin ardından beklenen ilerleme sağlanamayınca, Alonso da sezon sonunda F1'den ayrıldı.

İspanyol pilot, son yıllarda farklı serilerde mücadele etti ve 2021 yılında Alpine ile F1'e dönüş yapacak.

Alonso'yu başka bir takımda görmenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Fernando adına çok sevindim."

"Fernando'yu McLaren'ın bir dostu ve kişisel anlamda çok iyi arkadaş olarak görüyorum. Keşke pistte birlikte daha başarılı olsaydık... Çünkü o, olağanüstü bir yarışçı, ama bunun ötesinde birlikte harika zamanlar geçirdik."

"Onun adına çok sevindim. Yarışmayı seviyor ve her zamanki gibi çok motive. Bu anlamda nadir türlerden birine ait!

"Fernandoyu gelecek yıl yarışmak için çok değerli bir rakip olacak görüyorum." yanıtını verdi.

Alonso son iki iki yılda McLaren ile Indy 500'e katılmıştı.