Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"

paylaşım
yorumlar
Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"
Ekleyen:
, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, her ne kadar Alpine'ye geçmiş olsa da, McLaren ile Fernando Alonso arasında "iyi bir dostluk" olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, bir tanesi 2007 yılı diğer ise 2015-18 arası olmak üzere iki ayrı dönemde McLaren'la mücadele etti.

Alonso, 2007'de şampiyonluğu son yarışta kaybederken, 2015-18 yılları arasındaki macera tamamen farklı şekilde gerçekleşti. McLaren, Honda motoruna geçmişti ve beklenen performansın çok altında kaldı.

Renault motoruna geçişin ardından beklenen ilerleme sağlanamayınca, Alonso da sezon sonunda F1'den ayrıldı.

İspanyol pilot, son yıllarda farklı serilerde mücadele etti ve 2021 yılında Alpine ile F1'e dönüş yapacak.

Alonso'yu başka bir takımda görmenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Fernando adına çok sevindim."

"Fernando'yu McLaren'ın bir dostu ve kişisel anlamda çok iyi arkadaş olarak görüyorum. Keşke pistte birlikte daha başarılı olsaydık... Çünkü o, olağanüstü bir yarışçı, ama bunun ötesinde birlikte harika zamanlar geçirdik."

"Onun adına çok sevindim. Yarışmayı seviyor ve her zamanki gibi çok motive. Bu anlamda nadir türlerden birine ait!

"Fernandoyu gelecek yıl yarışmak için çok değerli bir rakip olacak görüyorum." yanıtını verdi.

Alonso son iki iki yılda McLaren ile Indy 500'e katılmıştı.

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

Önceki haber

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"

Son Haberler

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

1s
2
Formula 1

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

16s
3
Formula 1

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

3s
4
Formula 1

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

1s
5
Formula 1

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

4s

Son Haberler

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"
F1

Brown: "Alonso hâlâ McLaren'in iyi bir dostu"

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"
F1

Marko: "Red Bull, Russell'la hiç ilgilenmedi"

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor
F1

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
F1

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
F1

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.