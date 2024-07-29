Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

McLaren takım patronu Zak Brown, Fernando Alonso'yu Formula 1'de tanıdığı en özel yetenek olarak tanımlandı.



Brown, Alonso'nun en komple pilot olduğunu belirtti ve İspanyol pilotun McLaren'da yarıştığı dönemlerde ona daha rekabetçi bir araç sağlayamamaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Zak Brown, Formula 1'de oldukça uzun bir deneyime sahip. 2016'dan beri McLaren'in başında olan Amerikalı, birçok pilotla da çalışma fırsatı buldu.



Ancak Brown, Fernando Alonso'yu en yetenekli sürücü olarak görüyor.

Zak Brown, DAZN'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Onu yarışırken izlemek inanılmaz, çok zeki bir pilot."

"Onunla hâlâ özel bir ilişkim var, sevdiğim bir dostum olarak görüyorum,"

Brown, espirili bir şekilde şöyle ekledi: "Onun hâlâ bu seviyede olduğunu görmek, bu yaşta..."



"Eğer Lando Norris ve Oscar Piastri'yi bariz sebeplerle saymazsam, Fernando Alonso en özel yeteneğe sahip."