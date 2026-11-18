Formula 1 Las Vegas GP

Brown, bu sezon neden Piastri'nin Norris’in gerisinde kaldığını değerlendirdi

McLaren CEO'su Zak Brown, yeni kurallar döneminde Oscar Piastri'nin neden Lando Norris’in gerisinde kaldığını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 09:20

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Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile girdikleri üçlü şampiyonluk yarışında Lando Norris'e yalnızca 12 puan farkla kaybeden Oscar Piastri, 2026 sezonunda takım arkadaşının oldukça gerisinde kaldı. Bu yıl üç yarış kazanan Norris'e karşılık henüz galibiyet alamayan ve rakibinin 94 puan arkasında bulunan Piastri, performans düşüşünün geçen yılın sonundaki hayal kırıklığından kaynaklandığı iddialarını reddetmişti.

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Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Piastri, küçülen araçlar ve değişen lastiklerle birlikte sürüş stilini yeniden adapte etmesi gerektiğini vurgulamış, özellikle mevcut aracın limitlerini öğrenmeye çalıştığını ve araca güvenip sınırı yeniden öğrenmenin kolay bir süreç olmadığını ifade etmişti.

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McLaren CEO'su Zak Brown da Piastri'nin tespitlerine katılarak, güç ünitelerinde artan elektrik enerjisi kullanımının Avustralyalı pilotun en güçlü olduğu yüksek hızlı virajlardaki avantajını ortadan kaldırdığını belirtti.

Sky Sports F1 Show programına konuk olan Brown, şunları söyledi: "Bu sezonki yeni kuralların griddeki güç dengelerini büyük ölçüde değiştirdiğini hepimiz gördük.”

“Mesela geçen yıl Ferrari'de Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ı geride bırakmıştı. Şimdiyse Lewis onun önünde. Geçen yıl Mercedes'te George Russell, Kimi Antonelli'nin önündeydi.”

“Oscar'ın güçlü yanlarına baktığınızda hızlı virajlarda bariz bir üstünlüğü vardı. Şimdi bir anda bu virajlarda enerji geri kazanımı durumu ortaya çıktı. Dolayısıyla sürüş stilini yeni kurallara adapte etmesi gereken bir süreç yaşadığını düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Geçen yıl kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Norris'in, bu yıl unvanını koruyacak araca sahip olmamasına rağmen sürüş seviyesini bir üst basamağa taşıdığını vurgulayan Brown, ikili arasındaki farkı şöyle özetledi: "Ayrıca Lando'nun hakkını da yemeyelim, onu hiç bu kadar iyi sürerken görmemiştim.”

“Yani bir yanda şimdiye kadar gördüğüm en iyi sürüşünü sergileyen Lando, diğer yandaysa araca henüz tam olarak uyum sağlayamamış Oscar'ın birleşimi var.”

“Bu nedenlerden ötürü aralarına bir fark var, evet ama bence büyük bir fark değil."

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- Motorsport.com Ekibi

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