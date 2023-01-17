Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.
McLaren son yıllarda yeni bir rüzgar tüneli inşa etmek de dahil olmak üzere, elindeki altyapıyı geliştirmek için yoğun çaba harcadı.
Bu yıl içerisinde yeni altyapının kullanımına yavaş yavaş başlanacak fakat 2024 aracı büyük oranda, eski altyapı kullanılarak inşa edilecek.
Hal böyle olunca yeni altyapı kullanılarak tasarlanan ilk araç 2025 aracı olacak.
McLaren'ın CEO'su Zak Brown, yatırım sayesinde McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluk için mücadele etmeye başlaması gerektiğine vurgu yaptı.
Zak Brown Racingnews365'e şunları söyledi: "2023'te kazanmak için yarışanlar arasında olmayacağız."
"Fakat 2024'ten itibaren podyumlar, zaferler ve şampiyonlukların kapısını çalmamızı istiyorum."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Teknolojik altyapımız ve yeni rüzgar tüneli, 2023'ün ortasında faaliyete geçecek. Dolayısıyla 2024 yılında tüm bunlardan en iyi şekilde yararlanamayacağız."
"Hal böyle olunca 2024 yılında kullandığımız araç, eski teknolojiyle üretilmiş olacak. Fakat 2025 yılında ihtiyacımız olan her şey elimizin altında olacak."
"O zaman başka bahanemiz kalmayacak."
"CEO olarak atanıp, bu yolculuğa başladığımda, 2017'de şimdiye kadarki en kötü yılımızı geride bırakmıştık."
"Sponsorumuz yoktu, büyük mali sorunlarımız vardı, büyük moral sorunlarımız vardı. Ayrıca sadece bir Formula 1 takımıydık."
"Şimdi ise, 2019'da tekrar podyuma çıktığımızdan beri dokuz kez podyuma çıkmış, bir yarış kazanmış , bir pole pozisyonu almış ve neredeyse ikinci bir galibiyet kazanmış bir F1 takımıyız."
"Ek olarak aracımıza bakarsanız, üzerinde harika markalar olduğunu göreceksiniz."
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