Brown: "2023'teki geri dönüşün ateşleyicisi 2022 Fransa GP'sinde yaşadığımız hayal kırıklığı oldu"
McLaren'den Zak Brown, Formula 1 takımının geçen yılki etkileyici geri dönüşünün tetikleyici noktasının 2022 Fransa Grand Prix'sindeki hayal kırıklığı yaratan güncellemeler olduğunu açıkladı.
Woking merkezli takım, MCL-60'ın sezon ortasında yenilenmesiyle Lando Norris ve Oscar Piastri'nin düzenli olarak podyum için mücadele eder hale gelerek gridde ön tarafa fırlaması 2023'ün sürprizlerinden biri oldu.
Bu sıçrama, Andreas Seidl'in Sauber'e gitmesinin ardından Andrea Stella'nın takım patronu olarak göreve başlamasıyla bir önceki kış yapılan yönetim revizyonunun ardından geldi.
Ancak McLaren'in tepesindeki değişikliklerin denetlenmesine yardımcı olan Brown, başarılı geri dönüşün köklerinin bir önceki sezona ve özellikle Paul Ricard'daki sezon ortası araç güncellemesinin işe yaramamasına kadar uzanabileceğini söylüyor.
Autosport'a özel bir röportaj veren Brown, "Benim için en önemli an, 2022'deki Fransa Grand Prix'siydi. Güncellemelerimizi yapmakta geciktik ve etkisiz kaldılar."
"Yönetimden gelen tepki beklediğim gibi değildi. Bu aynı zamanda bir sonraki sezonun aracını geliştirmeye başladığınız zamana denk geliyordu."
"Bu benim için büyük bir andı ve tabii ki yıl sonunda değişiklikler yaptık."
"Andrea Stella'dan neler olup bittiğine bir göz atmasını istedim ve o da 'bunu değiştirelim, bazı insanları değiştirelim, bazı insanları işe alalım' diyerek yeniden başlama zilini çaldı ve sonuçta gelişme o zaman başladı." dedi.
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
McLaren'in 2022 Fransa GP'sindeki değişiklikleri arasında sidepod, revize edilmiş zemin tasarımı ve arka kanat kenar plakası ile fren kanallarında yapılan değişiklikler yer alıyordu.
Geliştirmeler bazı kazanımlar getirmiş olsa da, Norris o zamanlar geliştirmeler hakkında, "Hayal ettiğim kadar değil. Ama çok fazla şey beklediğimizi de sanmıyorum." demişti.
Daha geniş çaplı bir değişim ihtiyacının farkında olan, ancak sonuçların pistte karşılığını görmenin zaman alacağını bilen Brown, McLaren'in 2023'e lansman aracının istediği kadar iyi olmadığını bilmesine rağmen bir dereceye kadar iyimserlikle girdiğini söylüyor.
Brown, "Kendimize güveniyorduk ama araca ekleyip çalışana kadar asla bilemezsiniz. Bence iyi olan şey, hemen güçlü olmayacağımızı biliyor olmamızdı. Bu yüzden güçlü olacağımızı düşünseydik ve olmasaydık daha kötü bir durum olurdu."
"Bu bana nerede olduğumuzu bildiğimizi gösterdi. Sadece olmak istediğimiz yerde değildik. Araca güncelleme getirip 'Bu iyi olacak' diyorsunuz ama sonra olmuyor. Yani en azından verilerimiz doğruydu." dedi.
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