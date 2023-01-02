Brown: "2023 için hedefimiz en iyi takımla arayı kapatmak"
CEO Zak Brown'a göre McLaren'in 2023 F1 sezonu için iki temel hedefi var; Hem liderle hem de Mercedes'le arayı kapatmak.
McLaren Formula 1 Takımı, 2020 takımlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamlamış ancak 2021'de dördüncülüğe, geçen yıl ise beşinciliğe gerilemişti.
Red Bull'un şampiyon olduğu yılın büyük kısmında ön grupta Ferrari, Mercedes ve Red Bull yer aldı. Ardındaki grubun başını Alpine çekerken, McLaren yıl boyunca dördüncülük için Fransız ekiple savaştı.
Bu dörtlüden McLaren'ın kendisini kıyaslayabileceği en iyi takım Mercedes çünkü kendileriyle aynı güç ünitesine sahipler.
Zak Brown, tam olarak bundan ötürü 2023 hedeflerinden birisinin Mercedes'le arayı kapatmak, diğerinin lider takıma yaklaşmak olduğunu söyledi.
Brown, KTM Summer Grill'de şöyle dedi: "Bu yıl benim için başarı, sanırım ön tarafla aradaki farkı kapatmak demek olacak."
"En çok dikkat ettiğimiz iki kıyas noktası var; Birincisi, kazanan takıma ne kadar yakınız?"
"Eğer bu takım Mercedes değilse, diğer kıyas noktamız da -ne kadar iyi bir takım olduğu ve aynı motoru paylaştığımız göz önüne alındığında- Mercedes'e ne kadar yakın olduğumuz olacak."
"Dolayısıyla, rekabet açısından iki temel kıyas noktamız olacak. Haliyle 2023'te onlara, 2022'ye kıyasla daha yakın olmak istiyoruz."
"Bunun ötesinde net şeyler söylemek zor."
"Elbette şampiyonada en azından dördüncü olmak istiyoruz. Fakat ilk üçe girebilmek için altyapımızı biraz daha geliştirmeye ihtiyacımız olduğu da ortada." dedi.
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