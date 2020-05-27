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Formula 1 / Son dakika

Brown: "2022'de Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a odaklanabileceğiz"

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Brown: "2022'de Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a odaklanabileceğiz"
Ekleyen:
, Editör
27 May 2020 05:34

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, 2021'in kendileri için zor geçeceğini kabul etmesine rağmen, 2022'de üç büyük takımla mücadele edebilmelerini umuyor.

McLaren, 2020 yılının ardından Renault motorundan Mercedes motoruna geçecek. Fakat araçlar 2020 yılının ardından büyük oranda dondurulanacağı için işler McLaren için pek de kolay olmayacak. Ayrıca sezon öncesi test döneminin kısaltılması da gündemde.

Brown, gelecek yıl güncelleme kısıtlaması olacağını doğruladı ve herkese belli sayıda jeton verileceğini söyledi. Buna göre McLaren, motoru araca adapte edebilmek için bu jetonlardan bazılarını kullanmak zorunda kalacak.

Brown bundan ötürü 2021'de zorlanacaklarını kabul etse de, 2022 için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

AutoWeek ile yaptığı özel röportajda Brown: "2021'de Mercedes motoruna geçeceğiz ve bizim için biraz zor olacak. F1'de motor değiştiren bir tek biz varız. Araçlar çoğunluk olarak dondurulmuş olacak. Güncellemeler için bir jeton sistemimiz olacak. Sınırlı sayıda güncelleme alabileceğiz. Motoru yerleştirebilmek adına şaside değişiklik yapmak gerekiyor ve bu jetonlardan bazılarını kullanmak zorundayız. Bu da biraz kötü olacak. Çünkü değişiklikler tamamen performansla ilgili değil. Oysa sadece motorda performansı düşündüğümüz söyleniyor...

"Motor değişiminin getirdiği bazı riskler var. Mesela bunu doğru şekilde yapmalıyız ve pistte gelişim için biraz daha az vaktimiz olacak."

"Ama 2022 beni çok heyecanlandırıyor. 2021'i atlamak istemiyorum, çünkü bu yarışlar için çok heyecanlıyım, ama 2022'de sanırım bir sonraki en büyük rakibimize daha fazla odaklanabileceğimizi düşünüyoruz ve her ne kadar büyük saygı duysam bile bu Racing Point değil, Mercedes, Ferrari ve Red Bull olacak. O zaman Mercedes, Ferrari ve Red Bull'u daha sık rahatsız etmek istiyoruz."

Brown, Mercedes'le yaptıkları anlaşmanın ne zaman biteceği sorusuna, "2024 sonu gibi görünen, mevcut motor gelişim döngüsünün sonuna kadar." yanıtını verdi.

Brown, bir isim sponsoru arayışında olmadıklarını söyledi ve ekledi: "Çok zorladığımız bir şey değil. Elbette birisini kabul edebilirim ancak doğru şartlar altında olmalı. Vodafone olsa bunu kabul ederim. Dell mesela listemin en tepesinde olurdu."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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