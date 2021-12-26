Brown, 2022 yılında yeni bir dominasyon başlarsa "şaşıracak"

2014 başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte Mercedes, büyük bir çıkış yakaladı ve arka arkaya yedi pilotlar ve yedi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Bu yedi yılın ardından Mercedes, ilk kez 2021 yılında gerçek anlamda bir rakibe sahipti ve son yarışın son turuna kadar devam eden mücadeleyi Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Fakat takımlar şampiyonu yine Mercedes oldu.

Formula 1'de kurallar sabit kaldıkça, takımlar arasındaki farklar kapanıyor ve gelecek yıl yeni düzenlemeler geleceği için, farkların daha da açılma ihtimali var çünkü takımlar tamamen yeni bir sistem geliştirip, diğerlerinin bulmadığı şeylerle büyük bir fark yaratabilir.

Ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, tüm takımların gelecek yıla odaklandığını, kuralların çok sıkı olduğunu ve halihazırda bütçe sınırı olduğunu söyleyerek bu ihtimale karşı çıkıyor.

GPFans'e konuşan Brown, "Gelecek yıl, sıkıcı bir sezon olması halinde buna gerçekten çok şaşırırım."

"Yeni araçlarla birlikte, bazı kazananlar ve kaybedenler olacağını, bu yüzden birkaç sürprize sahip olacağımızı düşünüyorum."

"Bir dominasyon olursa gerçekten çok şaşırırım."

"Belki Brawn'ın 2009'da bir şeyler bulduğu zamanda olduğu gibi, kısa bir süreliğine baskın olan bir takım olabilir."

"Fakat şimdi bir bütçe sınırı uygulanıyor ve ortaya çıkan gerilimi hissedebilirsiniz."

"Takımlar, gelecek yıl pahasına bu yılki aracı geliştirmeyi bıraktılar. Herkes tamamen oraya odaklandı, büzden grid yakınlaşmaya devam etmezse gerçekten çok şaşırırım." dedi.

Bu yılki şampiyonluk mücadelesi o kadar yakındı ki iki pilot son yarışa eşit puanlarla geldi.

Gelecek yılki takvimde toplam 23 yarış olacak ve Brown, gelecek yılki Abu Dabi Grand Prix'sinde daha da heyecanlı bir mücadele olmasını umuyor.

Brown, "Umudum, gelecek yıl Abu Dhabi'ye şampiyonluk mücadelesi veren üç-dört araçla gidebilmek. Nihai hedef bu."

“Bu yıl grid, hem aşağıda hem de yukarıda muhteşemdi ve umarım hem yeni araçlarla hem aerodinamik pakette yapılan şeylerle, şimdi gördüğümüz mücadele gelecekten sadece bir kesit olur. dedi.

McLaren bu yıl şampiyona üçüncülüğü için Ferrari ile keyifli bir mücadele vermiş ve yılı dördüncü sırada noktalamıştı.